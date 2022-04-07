В горсовете пояснили, что это делается с целью дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины.

В Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщается на странице Мукачевского городского совета в Facebook.

"В Мукачево избавляются от российско-имперского прошлого. На заседании исполнительного комитета принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения. Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера уже был проведен демонтаж бюста Пушкину и мемориальной доски из СОШ №1. Коммунальному предприятию поручено обеспечить их хранение.

Также в горсовете напомнили, что в Мукачево от присвоенного имени А. С. Пушкина отказалась одна из школ.

"Сейчас управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета занимается процедурой отказа от ранее присвоенного имени юридического лица", - добавили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, 22 марта жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой дерусифицировать названия улиц и площадей в городе. "Много улиц, площадей, скверов и переулков нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", - отмечалось в документе.

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