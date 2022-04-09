Памятник российскому поэту демонтировали по решению горсовета Ужгорода.

В Ужгороде демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил городской голова Богдан Андреев.

По его словам, решение приняли на внеочередном заседании сессии Ужгородского горсовета. Было принято решение о демонтаже.

Среди прочего, рассматривали вопрос переименования улиц, которые носят имена русских писателей. "Состоялось внеочередное заседание сессии Ужгородского горсовета. Среди других вопросов рассматривали и переименование улиц, которые носят имена русских писателей. Поэтому приняли решение о демонтаже памятника Пушкина в сквере Пушкина. Дали поручение Управлению архитектуры, чтобы все названия объектов, которые в городе связаны с Россией, с российскими культурными или историческими фигурами, – переименовать", - отметил Андреев.

Он сообщил, что к переименованию привлекут горожан, сделают публичное обсуждение с предложениями по новым названиям.

"Не хотим чтобы переименование было спонтанным. Хотим организовать публичные консультации с горожанами путем общественного обсуждения и принять правильное решение относительно будущего названия сквера. Городу более тысячи лет. Есть много исторических фигур, которые строили город и связаны с историей Закарпатья. И конечно новые герои, которые защищают страну и отдали свою жизнь за свободу", - пояснил глава Ужгорода.

Также он отметил, что горожане отнеслись к решению о переименовании положительно, потому что в целом российская интеллигенция молчит относительно вооруженной агрессии России в Украине. Поэтому считает реакцию ужгородцев по изменению названий улиц, связанных с Россией, - правильной.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мукачево и Тернополе демонтировали памятники Пушкину.

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