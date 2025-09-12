Как понять, что пришло время сменить школу: чек-лист для родителей

Мы подготовили ТОП-5 важных сигналов в поведении, на которые стоит обратить внимание тем, кто стремится обеспечить ребенку достойное будущее.

1 сентября во всех учебных заведениях Украины стартовал учебный год, с чем мы поздравляем всех учеников и родителей. Новое начало всегда сопровождается волнениями, нежеланием возвращаться к урокам и в то же время окрыляет предвкушением интересных перспектив. Как в смешанных эмоциях ребенка разглядеть проблему, превращающую учебу в пытку?

Сигнал 1: Сильная перегрузка и усталость

Ребенок тратит силы на изучение дисциплин, которые ему совсем не интересны, из-за чего теряет концентрацию и познавательный интерес. При этом даже отличные оценки в дневнике не гарантируют, что ученик усвоил материал и все хорошо запомнил.

Сигнал 2: Непонимание, для чего учиться

Родители могут вспомнить, как сами изучали геометрию или высшую математику, не имея четкого представления, в каких областях пригодятся эти знания. Если учебное заведение не позволяет сформировать целостное видение мира и не объясняет взаимосвязь, ребенок теряет концентрацию и интерес к учебе.

Сигнал 3: Отсутствие друзей-единомышленников

Плохие отношения со сверстниками, буллинг или немотивированное окружение негативно влияют на эмоциональное состояние и создают угнетающую атмосферу. В такой среде фокус ребенка переводится на решение социальных сложностей вместо прогресса в развитии академических компетенций, а из-за страха осуждения исчезает инициатива.

Сигнал 4: Ярлыки учителей

Если ребенка постоянно называть "двоечником", рано или поздно он начнет воспринимать это как факт. К сожалению, все еще существуют учебные заведения с устаревшими подходами, где учителя могут проявлять чрезмерную строгость к современным школьникам. Если ребенок постоянно жалуется на плохие отношения с преподавателем, игнорировать проблему точно не следует.

Сигнал 5: Вера в себя = 0

Ребенок не видит своей роли в будущем, "плывет по течению", не имеет энтузиазма для исследования себя и окружающего мира. Отсутствие четких приоритетов делает школьника уязвимым к влиянию плохой среды, а страх неудач заставляет оставаться на месте, бесполезно тратя ценное время.

Как преодолеть сложности и начать уверенное движение к мечтам?

Если хотя бы среди нескольких перечисленных сигналов вы узнали своего ребенка, пришло время серьезно подумать об изменении школы. Современный рынок образования отличается широким выбором альтернатив. Вы можете выбрать государственное или частное, специализированное или профессиональное учебное заведение. Залогом успеха является цель и наличие экспертов в области образования, которые помогут распознать и реализовать потенциал, поддержать на пути и открыть ранее неизвестные перспективы, как, например, в Lyceum.

Частная школа входит в группу компаний Study.ua, которая объединяет в себе 25-летний опыт, знания актуальных педагогических тенденций в мире и имеет тесные связи с более чем 580 образовательными партнерами в 27 странах.

Помимо того, что Lyceum обеспечивает 100% зачисление в ведущие университеты, колледжи и школы, не менее важными особенностями учреждения являются персонализированный подход и программа, соответствующая международным требованиям. Здесь студенты не чувствуют перегруженности, а обучение стимулирует продолжать совершенствовать знания на протяжении всей жизни, сохраняя любознательность, интерес и жажду познавать мир.

Как это удается:

Билингвальная учебная программа. Все предметы, явления изучаются как на украинском, так и на английском языках, что привносит разнообразие в учебный процесс и повышает заинтересованность в овладении знаниями. Совместные проекты. Ученики Lyceum учатся самостоятельно или вместе с одноклассниками планировать бюджет, разбираться в основах предпринимательства и даже искать причинно-следственные связи в таких вопросах, как Первая мировая война. Такой подход меняет роль учителя, превращая его в партнера и наставника, а практическое применение теории, совместная работа укрепляют командный дух, развивают критическое мышление и позволяют справиться с жизненными ситуациями благодаря их воспроизведению на уроке. Сильная менторская поддержка. В учебном заведении работает более 200 экспертов, среди которых сертифицированные психологи и менторы. Именно они заботятся об эмоциональном состоянии каждого ученика, позволяют оперативно устранять сложности и поддерживают мотивацию.

Обучаясь по стандартам Кембриджского университета, студенты ощущают все преимущества европейского образования без выезда из Украины. Получение двойного аттестата - украинского и канадского - позволяет выпускникам свободно выбирать будущее: поступать в 330 вузов в любой стране, участвовать в международных программах обмена или претендовать на место в лучших и крупнейших компаниях. И все это без давления, с креативным подходом, доброжелательным студенческим сообществом и поддержкой на каждом этапе.

Цель определяет путь

Выбирая учебное заведение для ребенка, одного стремления получить аттестат - недостаточно. Этот путь предполагает долгую дистанцию, поэтому следует учитывать каждую деталь, фокусируясь на цели. Решили поступать в Оксфорд в будущем? Тогда убедитесь, что школа обеспечивает соответствующую академическую подготовку, не игнорирует развитие Soft Skills, продвигает европейские ценности, а общая атмосфера помогает ученику чувствовать себя "своим".

Кстати, в Международном лицее от Study.ua есть возможность записаться на бесплатный тест-драйв - на 1 день стать учеником единственного лицея в Украине, который гарантированно зачисляет в лучшие вузы за рубежом.

Узнать, в какой день самые интересные уроки, а также забронировать место в классе можно на сайте.