Программа предусматривает "единые подходы и критерии" с учетом дохода семьи и возможности платить за коммунальные услуги.

Жилищные субсидии и льготы на услуги ЖКХ в Украине в течение 2025 года для всех получателей будут предоставляться по единому подходу, то есть с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Отмечается, что в бюджете на 2025-й год на покрытие субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн. При этом с целью повышения адресности и эффективности программы жилищно-коммунальных льгот, а также обеспечения одинаковых условий пользования льготами для граждан, правительство инициировало ряд важных изменений.

"В течение 2025 года льготы на ЖКУ должны предоставляться для всех по единому подходу и критериям: с учетом дохода семьи и возможности платить за коммунальные услуги самостоятельно", - говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что если семья обратилась за назначением льгот с 1 января 2025 г., ее право на получение льготы с учетом совокупного дохода семьи также будет определяться с 1 января 2025 г. Но если семья получала льготы еще до 31 декабря 2024 г. включительно, изменения относительно назначения будут применяться после окончания отопительного сезона 2024/2025 гг:

"Норма о едином подходе учета дохода семьи не будет касаться участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Для них подходы к предоставлению льгот не меняются".

Кроме того, Кабмин поддержал стимулирование тех граждан, которые получают монетизированные льготы, направлять эти средства именно на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Сейчас, к сожалению, не все потребители, которые получают льготы, придерживаются этого принципа. ... То есть люди получали средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако тратили их на другие нужды. Это привело к увеличению долгов перед предприятиями критической инфраструктуры", - пояснили в Минсоцполитики.

Льготы в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине заработало законодательство о новых льготах для пенсионеров после 60 лет. Так, отныне в Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, коммуналку и другие льготы.

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