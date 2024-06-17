Такую помощь можно оформить в органах социальной защиты населения или в ЦПАУ.

Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Кабмина.

По состоянию на 2024 год для выхода на пенсию нужно иметь такой стаж:

в 60 лет – от 31 года стажа;

от 31 года стажа; в 63 года – от 21 до 31 года стажа;

от 21 до 31 года стажа; в 65 лет – от 15 до 21 года.

В то же время украинцы, которые имеют страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи. Вместо традиционной пенсии такие люди получают социальную помощь. Такую помощь можно оформить в органах социальной защиты населения по месту прописки/проживания или в ЦНАПе.

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Для оформления нужно подготовить следующие документы:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

паспорт, трудовую книжку и документ, утверждающий регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;

копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).

При подаче документов нужно предъявить паспорт.

Сумма пособия

Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 2361 грн (прожиточный минимума для лиц, утративших трудоспособность).

При изменении прожиточного минимум увеличивается размер социальной помощи для нетрудоспособных лиц. В этом году прожиточный минимум был увеличен с 2093 грн до 2361 грн, или 12,8%.

Пенсии в Украине

В июне 2024 года значительная часть работающих пенсионеров начнет получать увеличенную пенсию. Увеличение выплат произойдет в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера – индивидуальная.

Граждане Украины, которые имеют право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов по их выбору. Такие нормы предусмотрены ст. 10 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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