Пенсионеры в Украине помимо выплаты пенсии могут претендовать на другие льготы.

В Украине действуют льготы для пенсионеров, о которых мало известно. Пожилые люди могут даже не знать об этих скидках. Узнайте, на какие бонусы, кроме доплаты к пенсии, могут претендовать украинцы пожилого возраста.

Какие льготы положены пенсионерам в 2024 году

Некоторые услуги для украинских пенсионеров являются полностью бесплатными или предоставляются с большой скидкой. Вот какие льготы могут получить пожилые:

Бесплатный проезд в транспорте. Пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте (кроме маршруток), а также в пригородных поездах. При себе нужно иметь пенсионное удостоверение. Отмена уплаты земельного налога. Согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога Бесплатная коммуналка. Льготы пенсионерам по оплате коммуналки могут составлять 100%. Об это говорит постанова КМУ №389. Пожилые люди освобождаются от платы за ЖКУ, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями медицинскими работниками или работниками культуры. Оформить такую помощь можно в отделении Пенсионного фонда. Субсидии для пенсионеров. Льготы пенсионерам по оплате коммуналки оформляются в социальной службе. Подать документы на субсидию можно лично в отделении Пенсионного фонда. Бесплатная юридическая помощь. Все пожилые люди могут получить бесплатную первичную юридическую помощь. А также вторичную (например, сопровождение при обращении в суд), при условии, если пенсия составляет менее 4722 гривен или менее 6056 гривен у лиц с инвалидностью. Чтобы получить бесплатную правовую помощь, обратитесь в ближайшее бюро правовой помощи или позвоните по номеру 0800 213 103. Бесплатная парковка. Немногие пожилые люди знают, что могут парковать автомобиль на платных парковках бесплатно. Об этом говорит Постанова КМУ №585 (Пункт 4).

Ранее мы рассказывали, какой будет пенсия в Украине, если не хватает стажа или человек вообще не работал.

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