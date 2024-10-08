В Украине действуют льготы для пенсионеров, о которых мало известно. Пожилые люди могут даже не знать об этих скидках. Узнайте, на какие бонусы, кроме доплаты к пенсии, могут претендовать украинцы пожилого возраста.
Какие льготы положены пенсионерам в 2024 году
Некоторые услуги для украинских пенсионеров являются полностью бесплатными или предоставляются с большой скидкой. Вот какие льготы могут получить пожилые:
- Бесплатный проезд в транспорте. Пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте (кроме маршруток), а также в пригородных поездах. При себе нужно иметь пенсионное удостоверение.
- Отмена уплаты земельного налога. Согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога
- Бесплатная коммуналка. Льготы пенсионерам по оплате коммуналки могут составлять 100%. Об это говорит постанова КМУ №389. Пожилые люди освобождаются от платы за ЖКУ, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями медицинскими работниками или работниками культуры. Оформить такую помощь можно в отделении Пенсионного фонда.
- Субсидии для пенсионеров. Льготы пенсионерам по оплате коммуналки оформляются в социальной службе. Подать документы на субсидию можно лично в отделении Пенсионного фонда.
- Бесплатная юридическая помощь. Все пожилые люди могут получить бесплатную первичную юридическую помощь. А также вторичную (например, сопровождение при обращении в суд), при условии, если пенсия составляет менее 4722 гривен или менее 6056 гривен у лиц с инвалидностью. Чтобы получить бесплатную правовую помощь, обратитесь в ближайшее бюро правовой помощи или позвоните по номеру 0800 213 103.
- Бесплатная парковка. Немногие пожилые люди знают, что могут парковать автомобиль на платных парковках бесплатно. Об этом говорит Постанова КМУ №585 (Пункт 4).
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