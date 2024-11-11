Отмечается, что правительство внедряет программы поддержки установления альтернативных источников энергии.

Из-за ударов российской армии по энергетическим объектам украинцы сталкиваются с отключениями электроэнергии, тепла или водоснабжения. В Минсоцполитики внесли изменения в назначение субсидий для отдельных категорий граждан.

В пресс-службе ведомства отметили, что правительство внедряет программы поддержки установления альтернативных источников энергии.

Что изменится:

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на период действия военного положения, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за отключений, то субсидия или льгота будет выплачиваться в ранее установленном размере, то есть не уменьшаться;

предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии увеличен с 50 до 100 тысяч гривень;

если приобреталась генерирующая установка, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны, то ее приобретение стоимостью до 150 тысяч гривен или разовый платеж в размере до этой суммы по кредиту на приобретение не будет учитываться при назначении субсидии.

"Благодаря принятому решению Правительства, получатели субсидий и льгот смогут сохранить их размер, несмотря на отключение, а те, кто хочет воспользоваться альтернативными источниками энергии, могут покупать их, и дальше получать субсидию или льготу", – заявила первая заместитель Министра социальной политики Дария Марчак.

Субсидии в Украине - последние новости

4 ноября стало известно, что Пенсионный фонд произвел пересчет размеров жилищных субсидий для населения — на отопительный сезон 2024 и 2025 годов. Размер жилищной субсидии за октябрь отдельно был рассчитан с учетом "услуги по отоплению жилого помещения" за 16 дней — с 16 октября.

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