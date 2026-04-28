Что будет на месте Каховского водохранилища через 100 лет: прогноз эколога

После разрушения Каховской плотины и стремительного спуска водохранилища на его месте начались масштабные природные изменения. Вице-президент ПАЭУ Валентин Щербина рассказал УНИАН, как развивается эта территория сейчас и что может с ней произойти в ближайшие 5-100 лет без вмешательства человека, что случилось с рыбными популяциями после исчезновения водохранилища и почему часть изменений может быть необратимой.

Если оставить территорию бывшего Каховского водохранилища без вмешательства человека, что с ней будет через 5-10 лет?

По словам эколога, территорию бывшего Каховского водохранилища нужно оставить без какого-либо вмешательства человека - не восстанавливать водохранилище, не застраивать и не изменять искусственно, - она уже начала развиваться по естественному сценарию. В течение 5-10-15 лет там постепенно формируется новая, но в то же время исторически присущая этой местности экосистема.

Он пояснил, что эта территория исторически была частью Великого Луга Запорожского - уникального природного комплекса с огромным экологическим значением, который выполнял климатообразующие, гидрологические и биологические функции для всего бассейна среднего и нижнего Днепра.

Большой Луг всегда был уникальной природной оазой среди степей - с плодородными землями, богатым животным миром, развитым земледелием, животноводством, пчеловодством. Античные авторы называли эти райские места Гилеей - "лесной землей". По биологической продуктивности и значению для жизни человека днепровские поймы и Великий Луг можно сравнить с долиной Нила. Историческое значение территории, которая формировала цивилизации на протяжении как минимум 6 тысяч лет, - неоценимо.

"И вот эта экосистема, благодаря своей гибкости, устойчивости, пластичности - это стандартные свойства экосистем, - восстанавливается. И на протяжении тысячелетий здесь было так. Что касается сейчас - она восстанавливается с первого дня после того, как волна прорыва прошла. И мы сейчас в режиме реального времени это наблюдаем, несмотря на войну", - подчеркнул Щербина.

"Важно, что эти территории исторически подвергались затоплениям и наводнениям. Именно поэтому экосистема пойм приспособлена к резким изменениям уровня воды. Масштабные наводнения были здесь, в частности, в 1877, 1890, 1908, 1931 годах, а также в XX веке, когда уровень воды поднимался на 4, 5, 6 и даже 8 метров. Несмотря на это, экосистема каждый раз восстанавливалась", - подчеркнул эколог.

Поэтому именно эта историческая способность к самовосстановлению и дает основания ожидать, что система восстановится и на этот раз, добавил он.

Что случилось с рыбой после уничтожения Каховского водохранилища? Удалось ли части видов выжить?

В Днепре и днепровских поймах до создания плотины обитало около 70 видов рыб, в частности ценные осетровые - белуга, севрюга, осетр, а также черноморский лосось, рассказывает эколог. Именно Днепровские пороги служили для них естественными нерестилищами. Кроме них, в этих водах водились язь, рыбец, марена днепровская, судак, сазан и проходные виды сельди.

А вот после создания водохранилища ситуация изменилась: из-за отсутствия рыбоходов в плотине рыба не могла добраться до мест нереста. Часть видов нашла другие нерестилища, но их численность резко сократилась. Резкое изменение условий обитания ихтиофауны с свободнотекущей реки на мелководное "Каховское горе" стало настоящей катастрофой для многих видов сугубо речных рыб. В результате исчезло не менее 16 видов рыб, отметил Щербина.

"Когда началась первая волна прорыва - рыба очень чувствительна к перепадам воды - она мигрировала в глубоководные участки. Часть рыбы впоследствии переместилась в плавни Нижнего Днепра. По словам тогдашнего министра аграрной политики Николая Сольского, в водоеме могло быть около 11,5 тонн рыбы, значительную часть которой вода унесла вниз по течению. Другая часть, которая находилась на мелководье, не успела мигрировать и, соответственно, погибла. Я не считаю, что это была слишком большая цифра, однако стоит учесть, что это было начало лета, а значит - период нереста", - пояснил эксперт.

В водоемах в этот период уже был малек, который не мог быстро мигрировать, и большая часть рыбной молоди погибла. Также сложной оказалась ситуация с осетровыми. Пострадали около 85 рыбных хозяйств, в частности завод в Херсоне по разведению осетра.

Какие виды рыб больше всего пострадали после исчезновения водохранилища?

В это время дикое маточное стадо осетровых находилось недалеко от плотины, на нерестовой миграции. После ее разрушения значительную часть рыбы унесло течением, что могло привести к ее травмированию и гибели.

"Я прогнозирую, что именно потери маточного поголовья осетровых, которому требуется не один десяток лет, чтобы выйти на жизнеспособную популяцию, очень велики. Причем это виды из Красной книги Украины, и это самый большой удар по рыбным запасам и вообще по ихтиофауне. Другие виды рыб восстанавливаются быстрее", - отметил Щербина.

Отдельно стоит отметить, что резкое поступление большого количества пресной воды в нижнее течение Днепра и прилегающие морские акватории привело к опреснению воды в заливах, в частности Ягорлицком и Тендривском.

Из-за изменения солености пострадали водные обитатели, привыкшие к определенному уровню солености: часть из них погибла или испытала стресс.

В то же время, по словам эколога, эти системы обладают высоким потенциалом к восстановлению. Для многих проходных видов рыб раскрытие естественного русла Днепра даже создает благоприятные условия для миграции и нереста, подчеркнул Щербина.

Какие виды птиц больше всего пострадали после исчезновения водохранилища?

В поймах Нижнего Днепра гнездились десятки тысяч птиц - это одна из самых благоприятных сред для водно-болотных и прибрежных видов, пояснил эксперт. Здесь формировались большие колонии цапель, песочников, коростелей, крачек, уток, пастушек, лебедей-шипунов и других видов.

"Катастрофа произошла как раз в период гнездования и выведения птенцов, и именно этот фактор стал причиной гибели огромного количества молодняка. Птицы, которые уже могли летать, смогли спастись. В то же время это - достаточно пластичные виды птиц, которые быстро находят места для нового обитания и гнездования. Они хорошо размножаются. Главное для них, чтобы их не беспокоили люди", - отметил Щербина.

Более сложной, по его словам, является ситуация с восстановлением численности пернатых хищников, в частности таких, как лунь, орлан-белохвост, скопа. Сейчас очень хорошая кормовая база для них, но для их восстановления нужны еще и соответствующие места для гнездования - деревья вблизи воды, а не только тростниковые и ивовые массивы. Уже сейчас можно создавать искусственные гнездовья для пернатых хищников.

Впрочем, в целом больше всего пострадали те особи, которые попали под первую волну прорыва, но уже сейчас плавно возвращаются к естественному состоянию.

В то же время для отдельных групп фауны последствия могут быть критическими. Особенно это касается эндемичных видов, то есть таких, которые существуют только в пределах конкретной территории и больше нигде в мире не встречаются.

Есть основания полагать, что по крайней мере два вида эндемичных муравьев могли исчезнуть, поскольку их единственные известные места обитания были полностью затоплены. То же самое касается песчаного слепака, значительная часть популяции которого была сосредоточена в Херсонской области и подверглась затоплению, емуранчика Фальц-Фейна, мышивки, отдельных видов пресмыкающихся, в частности гадюк и желтобрюхов, которые могли критически пострадать, но окончательные выводы возможны только после детальных полевых исследований.

Может ли природа сама восстановиться на месте бывшего водохранилища, или некоторые виды уже утрачены навсегда?

Эколог отметил, что вероятность восстановления популяций значительно выше при участии человека. Это распространенная практика в природоохранной работе - когда остатки вида отлавливают, разводят в контролируемых условиях и впоследствии возвращают в природу. Так восстанавливали, например, популяции лошади Пржевальского и зубра. Это ускоряет и повышает шансы восстановления видов.

В то же время, для части эндемиков ситуация сложнее. Если не удается найти даже нескольких живых особей, восстановить вид становится невозможно, ведь они больше нигде в мире не существуют.

"Можно взять лошадь Пржевальского в Монголии, привезти в Асканию Новую, а из Аскании Новой, например, привезти в Чернобыльскую зону - там сейчас спокойно бегает жизнеспособное стадо. А емуранчика Фальц-Фейна, песчаного слепца, мышивки Нордмана - нигде взять, потому что их больше нигде нет. Так же как двух эндемичных видов муравьев, определенных видов орхидных (кукушки), василька короткоголового и других", - пояснил эксперт.

Что сейчас происходит на дне бывшего Каховского водохранилища?

На месте бывшего дна остались толстые слои иловых отложений, которые уплотнились, а в жаркий период потрескались на поверхности из-за потери влаги. Однако именно эти донные отложения оказались чрезвычайно плодородными.

В трещины вместе с водой попали развеянные семена ив, которые быстро проросли. В результате территория начала активно зарастать - местами сформировались густые ивовые заросли высотой до 3-4 метров, которые создают сплошные зеленые массивы. Эти насаждения постепенно стабилизируют почву, предотвращают ее размывание и развеивание и создают основу для дальнейшего формирования новой природной среды. Опавшие листья и ветки дополнительно обогащают почву органикой.

"Никто не ожидал такого быстрого роста ивы, которая по скорости роста где-то превышала скорость роста бамбука, настолько питателен этот субстрат. И там сейчас восстанавливаются природные экосистемы. Это те самые пойменные леса, которые периодически затопляются, они должны быть ивово-тополевыми, но должно пройти некоторое время. Со временем густые ивовые заросли начнут естественным образом разрежаться из-за конкуренции, и часть более слабых деревьев отсеется. Образуются открытые участки, куда будут попадать семена других пород - в частности, тополя и осины", - пояснил Щербина.

Может ли на месте бывшего водохранилища со временем возникнуть естественная речная долина, подобная той, что была до строительства дамбы?

В таких местах есть несколько зон, пояснил эксперт. Прогноз динамики и характера восстановления ландшафтов для правобережной и левобережной части территории будет существенно отличаться в связи с особенностями строения ландшафтов, характером и площадью затопления.

Выше плотины сейчас самостоятельно восстанавливаются экосистемы Большого Луга Запорожского - плавни, пойменные леса, водно-болотные угодья - и это прекрасно.

В результате получается "мозаика" из различных природных участков. Это нормальное природное состояние поймы.

"Если не вмешиваться, территория постепенно сама стабилизируется и через десятки лет превратится в сложную, самодостаточную природную систему. Скорость этого процесса зависит от того, будет ли там человеческое воздействие, особенно - зарегулированность течения Днепра. Поэтому до завершения активных боевых действий и, как я прогнозирую, еще лет пять после этого, мы можем рассматривать только варианты самовосстановления ландшафтов, то есть по законам природы", - отметил он.

При этом, как пояснил Щербина, восстановление будет происходить неравномерно.

Экосистемы Правобережья ниже плотины пострадали не критично и восстановятся достаточно быстро.

Левобережье - зона активных боевых действий, благодаря чему естественная растительность будет беспрепятственно развиваться до окончания войны и сформирует жизнеспособные насаждения, устойчивые к климатическим изменениям.

На затопленных участках левого берега созданы благоприятные условия для восстановления близких к природным лесов (уничтожена часть нежизнеспособных искусственных сосновых насаждений, сформирован плодородный слой из иловых остатков и органики). По мере приближения к лиману полоса новых лесов будет становиться шире, к березово-ольховым насаждениям со временем можно искусственно подсадить дуб, ускорив сукцессионное восстановление экосистем.

Восстановление плавней - естественный и лучший способ очистки Нижнего Днепра от загрязнения, биологическая рекультивация.

"В перспективе через 50-100 лет затопленные и освобожденные от искусственного водоема территории постепенно вернутся к естественному состоянию свободнотекущей реки и близким к природным экосистемам речной долины. Увеличение речного стока, повышение скорости течения в будущем будет способствовать быстрому восстановлению и улучшению экологического режима не только Нижнего Днепра, но и в значительной степени - Днепровско-Бугского лимана, активизирует течения в Черном море и оздоровит экосистему река-море в целом", - подытожил он.

справка Валентин Щербина эколог Изучал географию и геоэкологию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Ветеран войны. С 5 августа 2023 года по настоящее время – вице-президент по военной экологии и восстановлению экосистем в Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW).

