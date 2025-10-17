Государство и бизнес должны совместно поддержать возвращение ветеранов в промышленные регионы, - Метинвест

Восстановление Украины невозможно без развития индустрии, поэтому государство должно создать совместные программы с бизнесом для возвращения ветеранов и переселенцев в промышленные регионы. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы Метинвест Татьяна Петрук во время мероприятия "Диалоги с NV. Бизнес и новая реальность", которое состоялось в Киеве.

По словам Татьяны Петрук, проблемы с кадрами испытывают все отрасли, и сейчас в компании открыто около 4 тысяч вакансий. Она отметила, что в сентябре удалось переломить тенденцию оттока персонала, однако найти квалифицированных специалистов становится все сложнее. В регионах присутствия компании - Запорожье, Кривом Роге и Каменском - наблюдается нехватка рабочей силы, поэтому предприятия самостоятельно обучают новых сотрудников.

Метинвест сократил продолжительность учебных программ, делая акцент на практических навыках: если раньше подготовка подручного сталевара длилась до девяти месяцев, то теперь - от двух до четырех. Компания также активно привлекает ветеранов войны, предлагая им обучение, жилье и достойную оплату труда.

"Бизнес не может полностью заменить государство - нужна совместная программа поддержки. Восстановление Украины начнется с восстановления индустрии, поэтому государство должно помочь, чтобы ветераны и переселенцы могли жить и работать в промышленных регионах", - подчеркнула Петрук.

Отдельно она обратила внимание на проблему оттока молодежи. Из-за появления законопроекта, позволяющего мужчинам выезжать за границу, в сентябре компанию покинули более 200 работников в возрасте 18-22 лет. Это, по ее словам, поставило под угрозу программы сотрудничества с профтехами и инициативы "Первое рабочее место" и "Молодой специалист".

Среди эффективных решений Петрук назвала возвращение украинских студентов, которые учатся за рубежом. В этом году Метинвест впервые организовал для них практику на своих предприятиях в Великобритании и Украине.

Компания также развивает программы для ветеранов и женщин, позволяющие получить новую профессию в университете Метинвест Политехника. По словам Петрук, сейчас 30% персонала компании составляют женщины - они работают машинистками кранов, электромонтерками, а также в карьерах.

"Мы обучаем женщин техническим профессиям, которые традиционно считались мужскими. Это помогает компенсировать дефицит кадров, ведь каждый пятый наш сотрудник сейчас в армии", - говорит она.

Напомним, за 5 последних лет крупнейшие металлургические предприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года, уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

Как известно, Метинвест Ахметова стал лидером среди металлургических компаний в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины. Также компания вошла в ТОП-10 крупнейших плательщиков во всех отраслях: в 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 19,8 млрд грн, а за первое полугодие 2025-го - 9,3 млрд грн.