Им стал Ярослав Курбаков, который с марта 2020 года занимал должность заместителя начальника столичного Управления патрульной полиции — начальника отдела дежурной службы управления.

У патрульной полиции Киева появился новый руководитель. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции столицы.

"Сегодня первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий представил нового руководителя Управления патрульной полиции Киева майора полиции Ярослава Курбакова. С марта 2020 года до этого времени Ярослав Курбаков занимал должность заместителя начальника управления — начальника отдела дежурной службы управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что служба нового руководителя киевских патрульных началась в 2015 году, за эти годы он прошел путь от инспектора до начальника управления. В частности, был начальником инструкторского отдела Управления организации деятельности строевых подразделений Департамента патрульной полиции, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ДПП.

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Кто ранее возглавлял патрульную полицию Киева

До этого патрульную полицию столицы возглавлял капитан Юрий Зозуля. Его сняли с этой посалы 28 марта.

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