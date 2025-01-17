БОВП для студентов продлится 300 академических часов и будет состоять из двух частей - теории и практики.

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года и будет предусматривать 300 академических часов. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Подготовка будет состоять из двух частей: 90 часов теории в учебных заведениях, а остальные, 210 часов - практика в воинских частях и центрах.

Как отметил Мельник, теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.

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Курс включает в себя:

тактическую, разведывательную и психологическую подготовку

основы воинской дисциплины

домедицинскую помощь

обращение с оружием.

После прохождения БОВП студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность, информируют в Минобороны.

Базовая общевойсковая подготовка в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 15 января этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - соискателей высшего образования.

Ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий высказал мнение, что базовую общевойсковую подготовку будут проходить студенты-третьекурсники:

"Очевидно речь не идет о первокурсниках, потому что в основном это 17-летние. Наиболее вероятно, что речь идет о 3 курсе, потому что это уже совершеннолетние ребята".

При этом он подчеркивал, что это абсолютно не связано с мобилизацией, а "просто человек, который заканчивает высшее образование должен уметь вести себя с оружием, должен знать где проходят сборы в случае необходимости, как защищаться и оказывать первую медицинскую помощь".

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что в этом году все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку.

Также, как сообщалось, Украине молодые ребята, которым исполнится 17 лет, должны стать на воинский учет. До исполнения 18 лет тех, кто не станет на учет, ждет административная ответственность - штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

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