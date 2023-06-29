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Компания Favbet в рамках акции "Киберпанк 2023" приобрела и передала для нужд Вооруженных сил Украины очередную партию дронов DJI Mavic 3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Дроны уже поступили в подразделения Сил обороны, выполняющие боевые задачи на передовой.

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Квадрокоптеры помогают украинским защитникам осуществлять аэроразведку - выявлять вражеские позиции и корректировать артиллерийский огонь.

Напомним, всего при содействии компании Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 автомобилей, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

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