Экспорт лома из Украины угрожает экономической нацбезопасности, ограничения нужны еще 'на вчера', - Каленков

По его оценкам, сейчас на украинском рынке наблюдается дефицит лома, который за 9 месяцев составил 180 тысяч тонн.

Проблема экспорта лома из Украины уже давно приобрела характер угрозы экономической безопасности нашей страны, украинским металлургам еще "на вчера" нужны действенные меры для стабилизации рынка в условиях военных действий. Об этом в интервью GMK Center рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Это ставит под угрозу работу предприятий горно-металлургического комплекса, так как усиливает дефицит лома внутри Украины. Металлурги еще в начале текущего года обращались к правительству с призывом тем или иным образом ограничить отток стратегического сырья за пределы страны", - сказал он.

По его оценкам, на данный момент на украинском рынке наблюдается дефицит лома, который за 9 месяцев составил 180 тыс. т. "В 2025 году ситуация только ухудшилась: уже по итогам января-сентября объемы экспорта лома превысили те, что были зафиксированы за весь 2024 год, и составили 312 тыс. т (рост +54%). Поэтому на фоне таких крайне неблагоприятных тенденций, которые угрожают экономике страны, правительство сделало первые шаги к принятию государственного и волевого решения - временно ограничить экспорт металлолома", - подчеркнул Каленков.

Видео дня

Глава "Укрметаллургпрома" назвал инициативу Кабмина установить нулевую квоту на экспорт металлолома с 1 января 2026 года "экономически обоснованной".

"Металл, изготовленный из переработанного лома и экспортированный, приносит в бюджет в 8-10 раз больше поступлений, чем сырьевой лом, вывезенный транзитом через ЕС. По нашим оценкам, потери валютной выручки по такой схеме за 9 месяцев составили $0,5-1,1 млрд", - подчеркнул президент ассоциации.

Александр Каленков также напомнил о социальном факторе, поскольку подавляющее большинство металлургических заводов расположены в прифронтовых регионах, а некоторые даже в зонах активных боевых действий. "Они обеспечивают десятки тысяч рабочих мест в этих областях, а одно рабочее место в металлургическом производстве формирует 4-5 рабочих мест в смежных отраслях. Таким образом, если подытожить, учитывая металлургов, смежников и членов их семей, то речь идет об обеспечении работой и доходом около 1 млн украинцев в прифронтовых регионах", - констатировал он.

Кроме того, Каленков подчеркнул, что нулевая квота и экспортная пошлина в €180/т сформируют общую инфраструктуру, которая позволит сохранить стратегическое сырье, то есть металлолом, внутри страны. "Пошлина блокирует прямой экспорт в Турцию, однако не действует в торговле со странами ЕС. Недобросовестные экспортеры пользуются этим, вывозя лом транзитом в европейские порты, откуда он направляется в Турцию и Индию - страны, которые покупают энергоносители у РФ и тем самым косвенно поддерживают ее агрессию", - сообщил эксперт.

"То есть, большая часть украинского лома направляется через порты ЕС транзитом, а не остается у европейских металлургов, поэтому фактически Евросоюз и Украина "собственноручно кормят конкурентов", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома", добавив, что он ожидает активное сопротивление введению нулевой квоты со стороны экспортеров металлолома, среди которых немало компаний с сомнительной репутацией.

Вас также могут заинтересовать новости: