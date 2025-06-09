Береза отмечает, что НАБУ не торопится расследовать дело Вербицкого - несмотря на открытие уголовного производства, выводы НАПК и журналистские расследования.

Пока НАБУ демонстрирует полную бездеятельность по делу экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, тот занимается показной благотворительностью для возвращения в большую политику. Об этом пишет бывший нардеп, блогер Борислав Береза в своем блоге на Censor.net.

Он отметил, что на днях Вербицкий провел в Одессе благотворительную акцию, посвященную Дню защиты детей, несмотря на то, что указом президента эта дата была перенесена на 20 ноября.

По его словам, пример Вербицкого показывает, что даже после громких расследований и прямых доказательств подозреваемый может позволить себе политическое возвращение и "волонтерское очищение".

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Береза напомнил, что в 2024 году журналисты проекта "Схемы" Радио Свобода выяснили, что экс-заместитель генпрокурора и его подруга Кристина Ильницкая имеют недвижимость и элитные автомобили, которые не могли приобрести за официальные доходы. А НАПК выявило у бывшего чиновника необоснованных активов на 29 миллионов гривен.

Также он отметил, что в декларации бывшего прокурора за 2023 год были обнаружены недостоверные или неполные данные, которые, по словам юристов, могут подпадать под признаки служебного подлога (ст. 366 УК Украины). При этом никакого подозрения по этим фактам Вербицкому не предъявлено.

В то же время, как отмечает Береза, Дмитрий Вербицкий вместе с Кристиной Ильницкой занялись благотворительностью, которая, по его мнению, свидетельствует о попытках отбеливания репутации для возвращения в большую политику. При этом он заручился поддержкой партии "Батькивщина", став председателем Хаджибейского партийного райоцентра.

"Этот партийный статус предоставляет ему индульгенцию: именно в Одессе, по словам активистов, прокурор пользуется защитой однопартийцев, в том числе и благодаря политической связи с главой НАБУ Семеном Кривоносом, который в прошлом также был связан с БЮТ и даже был подсудимым по делу о подкупе избирателей в интересах... "Батькивщины". Суд тогда признал, что Кривонос действительно совершил преступление, систематически передавал деньги для подкупа избирателей. Так что не чужой Кривонос им", - пишет блогер.

По словам Березы, это одна из причин, почему НАБУ не торопится расследовать дело Вербицкого - несмотря на открытие уголовного производства, выводы НАПК и журналистские расследования, нет ни подозрения, ни допросов, ни арестов. А на судебное заседание, назначенное на 1 мая, ни Вербицкий, ни его адвокаты не явились.

"Дело Дмитрия Вербицкого - это хрестоматийный пример того, как неверие в государство начинается с безнаказанности. Когда журналисты и общественность раскладывают все факты, а государство молчит. Когда злоупотребление доверием избирателей и статусом прокурора не тянут даже на вручение подозрения. И когда в обмен на лояльность и политические "правильные знакомства" можно с комфортом переквалифицироваться с фигуранта на филантропа.Вопрос остается тем же: не "или", а "когда" мы увидим наконец фамилию Вербицкого не только в соцсетях, но и в реестре судебных приговоров? Или он и дальше будет надувать себе имидж благотворителя, пользуясь короткой памятью граждан", - подытожил Береза.