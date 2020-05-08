Экзамены для студентов-медиков и интернов отсрочили - Минздрав

Студентам и интернам, которые через карантинные ограничения не смогут сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительного составления.

Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКИ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены в сроки, которые будут зависеть от ослабления правительством карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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«Сейчас Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки. Прогнозируем, что сдача лицензионных интегрированных экзаменов "Крок" состоится в июне, а первого этапа ЕГКИ - в сентябре», - говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что студентам и интернам, которые из-за карантинных ограничений (например, ограничение авиасообщения) не смогут сдать экзамены, будет предоставлена ​​возможность дополнительной сдачи.

Как сообщал УНИАН, презентованный Кабмином план выхода из карантина будет пересматриваться.