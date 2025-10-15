Воскобойник заявил о серьезном демографическом кризисе в Украине.

В Украине серьезный демографический кризис, население сокращается на 250-300 тысяч человек ежегодно. Об этом глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал в эфире телеканала Апостроф.

"У нас серьезный демографический кризис, мы физически вымираем. Каждый год у нас действительно население сокращается на 250-300 тысяч человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий", - отметил он.

По его словам, для исправления ситуации акцент необходимо делать на трех направлениях: должно быть привлекательным возвращение для украинцев, находящихся за рубежом, надо сократить масштабы трудовой миграции из нашей страны, а также постепенно привлекать иностранных работников из-за физической нехватки рабочих рук.

Воскобойник считает, что дефицит рабочих кадров в Украине измеряется миллионами, но речь не идет о привлечении такого количества мигрантов в Украину.

"Если и будем привлекать трудовых мигрантов в Украину, то сначала будет речь идти о тысячах, а потом - о десятках тысяч. Я очень-очень сомневаюсь, что у нас дойдет до того, что мы сможем привлекать сотни тысяч трудовых мигрантов", - сказал он и добавил, что за трудовых мигрантов мы будем конкурировать с европейскими странами, как и в борьбе за возвращение наших соотечественников.

По мнению эксперта, большинство украинцев после войны не приедут в Украину. По его словам, около 60% украинцев рассказывают в опросах, что вернутся домой после окончания боевых действий, но при этом каждый второй не верит, что в Украине будет построено то будущее, к которому они захотят присоединиться.

Воскобойник отметил, что решение украинцев оставаться за границей в значительной степени будет зависеть от политики европейских стран после завершения боевых действий. Мол, когда людям перестанут выплачивать социальную помощь, предоставлять бесплатное жилье, то некоторые вынуждены будут вернуться. По его словам, около 70% украинцев вряд ли вернутся в Украину.

Грозит ли экономике выезд молодежи 18-23 лет

Между тем выезд молодежи в возрасте от 18 до 23 лет из Украины не представляет угрозы для экономики, утверждает эксперт. Он считаю эту проблему действительно преувеличенной. Воскобойник пояснил, что около 700 тысяч украинской молодежи от 18 до почти 23 лет выедет, но из них где-то 500 тысяч учится, а почти 200 тысяч работает. Среди работающих почти 65% девушек, то есть реально речь идет об около 70 тысяч украинских ребят, которые работали в тех или иных отраслях украинской экономики.

"Говорить, что выезд даже 70 тысяч молодых людей, которые работали, остановит украинскую экономику, это, мягко говоря, смешно, это не является проблемой", - подчеркнул Воскобойник.

Также для сравнения он привел данные Нацбанка: в прошлом году из Украины выехало почти 500 тысяч человек. По прогнозам, в 2025-2026 годах из Украины выедет еще 400 тысяч человек.

"Всего за три года почти 900 тысяч. И на этом фоне говорить, что у нас проблема с оттоком молодежи, неуместно, потому что это вообще несопоставимые цифры", - подчеркнул он.

Выезд украинцев за границу

Как сообщал УНИАН, по данным Welt, количество украинцев, которые ищут защиты в Германии, за последние недели значительно возросло. Это связано с отменой запрета правительством Украины в августе на выезд для украинских мужчин от 18 до 22 лет.

Как сообщила пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел, количество таких искателей убежища в Германии увеличилось с примерно 100 в неделю до 1000 человек. По ее словам, пока невозможно оценить, насколько это "временное явление".

В то же время известно, что в течение лета общее количество людей из Украины в Германии выросло. Как отметили в Министерстве внутренних дел страны, в мае через регистрационную систему Free было распределено 7961 украинца, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный не видит критического оттока молодых ребят из Украины. По его словам, есть сезонный фактор, потому что с наступлением осени начинается обучение, усиливаются бизнес-процессы.

Министр отметил, что спортивная деятельность непосредственно связана с выездами за границу, потому что это участие в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

