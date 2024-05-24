Правозащитники обнародовали отчет и указали на ряд грубых злоупотреблений со стороны прокуратуры и Печерского райсуда по аресту бизнесмена.

Международное общество по правам человека (International society for human rights, IAC ISHR) отмечает существенные нарушения прав бизнесмена Игоря Коломойского как подозреваемого в деле о "заказном убийстве". Об этом говорится в отчете правозащитной мониторинговой миссии по результатам судебного заседания по аресту предпринимателя.

Как отмечается в документе, во время мониторинга заседания в Печерском райсуде Киева по мере пресечения для Коломойского эксперты IAC ISHR зафиксировали "ряд обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии нарушения права на справедливый суд в контексте статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

В частности, как отмечают эксперты, события уголовного производства, в связи с которыми следствие просит суд арестовать Коломойского, имели место в 2003 году. Сроки для привлечения к ответственности по этому преступлению уже истекли, в то же время позиция прокуроров о том, что бизнесмен подозревается в другом уголовном правонарушении, в связи с чем сроки привлечения к уголовной ответственности прервались (начали заново отсчитываться с 2013-го), не согласуется с практикой Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда Украины.

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"Более того, хотим обратить внимание, что по словам стороны защиты по данному производству уже есть приговор Бабушкинского (Шевченковского) районного суда г. Днепр в 2005 г., которым фактически уголовное производство в отношении Коломойского И.В. закрыто. Кроме того, есть также решение Запорожского апелляционного суда от 2005 г., в котором по данному производству определены виновные (Коломойский И.В. среди них не определен) и решение Днепровского апелляционного суда 2015 г., в котором прокуратуре отказали в обжаловании приговора 2005 г.", - говорится в отчете.

Кроме того, в IAC ISHR считают, что в данном процессе возможно нарушение принципа "процедуры установленной законом" (п. 1 ст. 5 ЕКПЧ), а ЕСПЧ в своей практике отмечает, что в случае лишения свободы особенно важно, чтобы был соблюден общий принцип правовой определенности.

"Устанавливая, что любое лишение свободы должно осуществляться "в соответствии с процедурой, установленной законом", - говорится в документе.

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что в отношении Коломойского уже применили содержание под стражей в другом производстве. А учитывая это "трудно понять, каким образом подозреваемый, и так находясь под стражей с сентября 2023 года, может нарушить возложенные на него обязанности в другом производстве, то есть какие же здесь имеются риски сокрытия от следствия".

"Учитывая это, обстоятельства приведенные следствием для удовлетворения этого ходатайства имеют больше признаки шаблонных конструкций", - констатируют правозащитники.

Отдельно эксперты в очередной раз обратили внимание на состояние здоровья Коломойского. К материалам данного дела сторона защиты предоставила многочисленное количество врачебных заключений, подтверждающих необходимость оказания медпомощи подозреваемому. Однако суд вообще никаким образом не отреагировал на эти обстоятельства, что может свидетельствовать "о нарушении статьи 3 Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания".

Также, в IAC ISHR видят нарушение принципа состязательности, ведь у стороны защиты не было достаточно времени для подготовки к заседанию.

"Учитывая все вышесказанное эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR считают, что в данном процессе могут иметь место нарушения права на защиту (п. 3 ст. 6 ЕКПЧ), принцип процедуры установленной законом (п.1ст. 5 ЕКПЧ), принцип обоснованности досудебного содержания под стражей (п. 3 ст. 5 ЕКПЧ), принцип запрета пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания (ст.3 ЕКПЧ)", - сказано в отчете.

Напомним, что IAC ISHR - независимая, некоммерческая и неправительственная организация, которая имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете (ECOSOC) ООН, а также ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН (DPI). ISHR основана в 1972 году во Франкфурте, главный офис находится в Германии, представительства также есть в Украине и в более чем 30 странах мира.

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