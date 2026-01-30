Риелторы озвучили стоимость аренды и рассказали, какая сумма нужна для жизни в доме.

Жилье в многоквартирных домах Киева из-за постоянных отключений электроэнергии, отопления и воды уже напоминает пещеру - украинцы не могут приготовить еду, удовлетворить базовые потребности, а также постоянно болеют. Именно поэтому киевляне начинают задумываться о переезде в частный дом, но не знают, где в Украине лучше всего жить, какое направление выбрать и на какие суммы рассчитывать.

Эксперт по недвижимости с 30-летним опытом, риелтор, основательница агентства Bondaruk Partners Елена Бондарук и риелтор Александр Бойко в комментарии УНИАН ответили на важные вопросы.

Сколько в среднем стоит дом в Украине в аренду

Елена Бондарук говорит, что если рассматривать частный сектор Киева и области, то расходы будут зависеть от класса дома:

эконом-класс - от 400 до 600 долларов в месяц;

современные постройки (коттеджные застройки в Киеве или пригороде) - от 1000 долларов;

средний сегмент - 1000-2000 долларов;

бизнес-класс - от 2500 долларов и выше.

По словам риелтора, есть предложения даже за 15000 долларов, стоимость зависит от потребностей арендатора. Впрочем, можно найти и недорогие варианты:

"Половину дома можно арендовать и за 15 тысяч гривен, но его не всегда можно сделать автономным, в частности, из-за того, что там старая проводка. По этой причине, к примеру, такие дома нельзя оборудовать зарядными станциями. А не все люди хотят пользоваться генераторами, потому что они не только требуют постоянных дополнительных затрат на топливо, но и создают дополнительный шум. Этот прибор может потреблять 1-2 литра бензина в час, то есть расходы на топливо могут составлять более 100 гривен в час. Если его постоянно использовать, то это дорогое удовольствие", - отмечает специалист.

Если говорить о том, где самые дешевые дома в Украине, то Елена Бондарук предупреждает, что цены очень разнятся. Больший спрос, по словам эксперта, на регионы, где в Украине сейчас безопасно жить – Закарпатье (Ужгород), Львовская область. В западных регионах, где меньше обстрелов, цены выше, чем в Киеве:

"Но в основном стоимость аренды в других областях (не прифронтовых – Ред.) ниже, чем в столице, на 10-20%".

Гарантийный платеж (залог), говорит риелтор, обычно составляет 100% от арендной ставки за месяц. То есть, если стоимость аренды дома за месяц составляет 1000 долларов, то такая же сумма в гривневом эквиваленте и будет залогом. Еще нужно учитывать, что в случае использования генератора будут значительные дополнительные расходы и в отдельных случаях могут достигать уровня месячной арендной платы.

По словам Елены Бондарук, в Киевской области большим спросом пользуются следующие направления: Обуховская, Новообуховская, Одесская, Житомирская, Варшавская трассы, которые находятся на правом берегу Днепра.

Левый берег – Броварское, Бориспольское направления, пользуются меньшим спросом, потому что пересечение мостов создает определенные неудобства, особенно во время воздушных тревог. На этих направлениях можно найти современные автономные дома дешевле – и за 600-800 долларов в месяц.

В Киевской области более безопасным считается Обуховское направление, потому что там почти не было попаданий, и его можно рассматривать. На Бориспольском и Броварском направлениях ситуация сложнее, поэтому в течение следующих полугода, по мнению специалиста, не желательно рисковать и рассматривать их.

Отдельную статистику приводит риелтор Александр Бойко и рассказывает, сколько в среднем стоит дом в Украине, исходя из данных, которыми располагает именно он. Так, по его словам, для тех, кто ищет жилье именно в Киеве, есть три варианта:

Бюджетные (старые дома на окраинах) - 45-65 тысяч гривен в месяц.

- 45-65 тысяч гривен в месяц. Средний класс (нормальное состояние, жилые районы) - 65-90 тысяч грн.

- 65-90 тысяч грн. Для состоятельных (новый ремонт, центральные районы) - от 100 до более 200 тысяч грн.

Кроме того, специалист предоставляет информацию по ценам на аренду в каждом отдельном районе Киевской области.

Ирпень, Буча, Гостомель (северное направление).

Стоимость аренды домов составляет 35-80 тысяч гривен в месяц. Что важно знать: качественных домов с автономкой мало, их быстро раскупают. В этих районах можно смело арендовать жилье, если бюджет позволяет. Расстояние до Киева 15-25 км, магазины, школы, больницы – все есть.

Боярка, Вита-Почтовая, Крюковщина (западное направление).

Аренда дома стоит 25-55 тысяч гривен. Важно знать, что это стабильный район, есть неплохая дорога до Киева. "По моему мнению, в этом районе можно найти один из лучших вариантов по соотношению цена-качество. Недорого, а условия нормальные", – добавил Александр Бойко.

Васильков, Гатное, Чабаны (южное направление).

Стоимость аренды составляет 20-45 тысяч гривен. Арендовать там жилье дешевле, чем в других направлениях, но и ехать до Киева далеко – 30-40 км.

По мнению эксперта, этот район подойдет, если вы редко ездите в город или работаете удаленно. Бюджетно, но инфраструктура слабее.

Бровары, Княжичи (восточное направление).

Дом можно арендовать за 30-60 тысяч гривен. В Броварах развитая инфраструктура, есть все необходимое. Этот район, считает риелтор, – хороший выбор для тех, кто работает на Левом берегу Киева. Логистика удобная.

Вышгород, Новые Петровцы (вышгородское направление).

Аренда дома стоит 35-70 тысяч гривен. Что важно знать: в этом районе чистый воздух, лес, рядом водоемы. Александр Бойко советует с осторожностью относиться к выбору недвижимости в этом районе, там красиво, но с транспортом возможны проблемы.

Кроме того, Александр Бойко объяснил, куда не нужно переезжать из Киева, даже если предложение кажется привлекательным:

в далекие села без магазинов и больниц (более 50 км от Киева) – придется ездить за каждой мелочью;

в места, где постоянно отключают свет, а генератора нет – зимой можете замерзнуть;

в дома без документов – хозяин может выгнать вас в любой момент;

в дома, расположенные возле военных объектов или аэродромов – там во время воздушных тревог слишком опасно.

"Если планируете арендовать дом на полгода (с января по июнь 2026 года), эксперт рекомендует рассматривать пригород рядом с Киевом, например, Ирпень или Буча – если есть 40-70 тысяч в месяц. Удобно, цивилизованно, до Киева близко. Боярка или Вита-Почтовая – золотая середина за 25-50 тысяч. Бровары – если работаете на Левом берегу, то вообще идеально. Потребуется 30-55 тысяч в месяц", – подытожил специалист.

Что дороже: жить в доме или квартире, сколько нужно денег для переезда

Каждый человек сам может посчитать, сколько денег нужно на 1 месяц жизни в Украине, но есть базовые расходы в частном доме, которые нужно учитывать, чтобы понять, сможете ли вы их закрывать, если переедете из квартиры.

Так, Александр Бойко напомнил, что если вы планируете арендовать частный дом на зиму, нужно готовиться к дополнительным расходам. Он подробно разобрал, за что, кроме арендной платы, нужно еще платить ежемесячно.

Самая большая статья расходов – это отопление. Здесь все зависит от того, чем отапливается дом:

Электричество . Тариф составляет 4,32 гривны за киловатт до 2000 кВт в месяц. Для дома на 100-120 квадратов отопление электричеством будет стоить от 8 до 15 тысяч в месяц.

. Тариф составляет 4,32 гривны за киловатт до 2000 кВт в месяц. Для дома на 100-120 квадратов отопление электричеством будет стоить от 8 до 15 тысяч в месяц. Газ . Сейчас куб газа стоит 7,96 грн. На отопление обычного дома уйдет 6-12 тысяч ежемесячно. Если дом хорошо утеплен – расходы будут меньше.

. Сейчас куб газа стоит 7,96 грн. На отопление обычного дома уйдет 6-12 тысяч ежемесячно. Если дом хорошо утеплен – расходы будут меньше. Дрова, пеллеты или уголь . Это самый экономный вариант, но нужно закупать на всю зиму сразу.

Дрова (граб или дуб) стоят 1100-1300 грн за кубометр. На зиму нужно 10-15 кубов, то есть стоимость составит около 15-20 тысяч за весь сезон.

Стоимость пеллет – 7500-8500 грн за тонну. Нужно 3-4 тонны, то есть за всю зиму придется заплатить 25-30 тысяч гривен. Уголь стоит 9-11 тысяч за тонну. Достаточно 2-3 тонн, то есть нужно будет потратить 20-30 тысяч на сезон.

Кроме того, риелтор акцентирует внимание на том, что нужно будет оплатить и другие коммунальные платежи:

свет (не отопление, а бытовые нужды) – 2-3,5 тысячи в месяц;

вывоз мусора – это 300-600 грн;

интернет – от 300 до 500 грн.

Если есть генератор, говорит эксперт, то во время отключений света придется тратить на бензин еще 1,5-3 тысячи в месяц.

Вообще, по мнению специалиста, в зависимости от вашего уровня комфорта в кармане нужно иметь:

Минимальный вариант (экономия на всем, хорошо утепленный дом) – 25-30 тысяч гривен в месяц за коммунальные услуги.

Нормальная жизнь (без фанатизма, чтобы не мерзнуть) - 35-45 тысяч гривен.

Комфортное проживание (большой дом, тепло сколько хочешь) - 50-70 тысяч гривен.

Также Александр Бойко рекомендует при аренде дома всегда уточнять, входят ли коммунальные услуги в оплату, или их нужно платить отдельно, есть ли в доме генератор или инвертор, насколько хорошо утеплен дом и кто платит за ремонт отопительного оборудования, если что-то сломается.

Кроме того, специалист дал несколько ценных советов лично от себя:

проверять наличие генератора или инвертора обязательно – это не роскошь, а необходимость;

учитывать, что газовое отопление или печь на дровах экономнее электричества в 1,5-2 раза;

закладывать в среднем около 20-30 тысяч на коммунальные платежи в зимние месяцы;

проверять котел, печь, проводку, утепление;

спрашивать соседей о хозяине и о проблемах в районе – можете узнать много интересного.

По словам Александра Бойко, рынок аренды частных домов сейчас более-менее стабильный, но хороших вариантов с нормальным отоплением и светом не хватает – их разбирают быстро. Поэтому с поиском медлить не нужно – если увидели неплохое предложение – сразу езжайте смотреть. Пока вы колеблетесь, кто-то другой уже подписывает договор. Риэлтор советует помнить, что дешевое не бывает хорошим, а хорошее не бывает дешевым.

"Если предлагают дом за 15 тысяч – там точно что-то не так. Или руина, или без отопления, или хозяин проблемный", – отметил эксперт.

справка Елена Бондарук Эксперт по недвижимости, риэлтор Имеет юридическое образование - окончила Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Занимается недвижимостью с 1996 года. Основательница агентства Bondaruk Partners. Специализируется на покупке, продаже и аренде жилья с полным юридическим сопровождением сделок.

справка Олександр Бойко риелтор Риелтор с более чем 16-летним опытом работы на киевском рынке недвижимости. Учился в Межрегиональной академии управления персоналом. Занимал должность председателя комитета информационно-технического обеспечения в Союзе специалистов по недвижимому имуществу г. Киева.

