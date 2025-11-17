Отмечается, что нужно не ограничивать прохождение БЗВП вторым курсом обучения, а дать возможность делать это до 25 лет.

Программа базовой общевойсковой подготовки (далее – БЗВП) пока является не совсем эффективной. Об этом в интервью "Телеграфу" сказала Ольга Чабанюк, заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины.

Ее спросили о том, как на практике было реализовано то, что все вузы, независимо от направления, должны были с этого учебного года ввести базовую общевойсковую подготовку. Отвечая, Чабанюк отметила, что на законодательном уровне предусмотрено, что базовую военную подготовку до 25 лет должны пройти мужчины, пригодные к службе, но рекомендация Минобразования отличается.

"Зато Минобразования рекомендовало письмом, чтобы БЗВП соискатели образования прошли на 1-2 курсе, то есть в возрасте 18-20 лет. От профсоюза мы обращались с предложением пересмотреть этот момент. Ведь сейчас при снижении предела мобилизационного возраста, могут сказать, что поскольку все студенты прошли подготовку, то они могут сразу становиться на защиту страны", – пояснила Чабанюк.

Видео дня

В то же время, по ее словам, "по факту программа БЗВП пока не совсем эффективна". Прежде всего из-за того, что учебные заведения "должны были в авральном режиме подготовить инструкторов, материальную базу для проведения занятий".

Кроме того, отметила заместитель председателя Профсоюза, практические занятия должны проводиться на базе учебных центров Вооруженных сил Украины, которые сосредоточены на подготовке мобилизованных.

"Именно поэтому может страдать качество занятий со студентами", – сказала она.

На вопрос о том, как можно было бы улучшить ситуацию с подготовкой, Чабанюк сказала:

"Не ограничивать прохождение БЗВП вторым курсом, а дать возможность делать это до 25 лет, как это определено законом".

БЗВП для студентов

Ранее Иван Тимочко, военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что БЗВП – это учебные программы под эгидой Министерства обороны и Министерства образования, которые проходят абитуриенты и студенты вузов.

Он пояснил, что это не то же самое, что общая военная подготовка, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или при получении военной специальности.

По словам Тимочко, студент, который прошел БЗВП и достиг 25 лет, может быть вызван как и остальные военнообязанные во время мобилизации. В то же время государство не будет предоставлять автоматический приоритет только тем, кто прошел БЗВП: сначала всех ставят на воинский учет, а критерии отбора будут определять потребность по специальности.

Вас также могут заинтересовать новости: