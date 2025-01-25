Выпускников вузов без БЗВП не будут брать на работу в госорганы и прокуратуру

Кроме того, отказ от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для отчисления из учебного заведения.

Студентов украинских высших учебных заведений мужского пола обяжут проходить теоретический и практический курсы БЗВП. Тех, кто не будет проходить подготовку, могут отчислить и не будут брать на работу в органы власти и прокуратуры, сообщает Минобороны.

Отмечается, что БЗВП для студентов предусматривает 300 академических часов и будет преподаваться на втором году обучения для студентов вузов на основе полного общего среднего образования, для других - на первом году обучения.

Программа начнется с 1 сентября этого года. Она состоит из двух компонентов:

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теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях;

практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.

В Минобороны отметили, что теоретический курс будет преподаваться для всех студентов, а практический - для мужчин, пригодных по состоянию здоровья.

Женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям добровольно. Впрочем, им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП.

Отказ от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для отчисления из учебного заведения. Также прохождение БОВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Базовая общевойсковая подготовка для студентов - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, с сентября 2025 года в высших учебных заведениях начнется базовая общевойсковая подготовка. Она будет предусматривать 300 академических часов и будет состоять из двух частей: 90 часов теории в учебных заведениях, а остальные, 210 часов - практика в воинских частях и центрах.

Курс будет включать тактическую, разведывательную и психологическую подготовку; основы воинской дисциплины; домедицинскую помощь; обращение с оружием.

После прохождения БЗВП студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

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