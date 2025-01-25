Выпускников вузов без БЗВП не будут брать на работу в госорганы и прокуратуру

Студентов украинских высших учебных заведений мужского пола обяжут проходить теоретический и практический курсы БЗВП. Тех, кто не будет проходить подготовку, могут отчислить и не будут брать на работу в органы власти и прокуратуры, сообщает Минобороны.
Отмечается, что БЗВП для студентов предусматривает 300 академических часов и будет преподаваться на втором году обучения для студентов вузов на основе полного общего среднего образования, для других - на первом году обучения.
Программа начнется с 1 сентября этого года. Она состоит из двух компонентов:
- теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях;
- практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.
В Минобороны отметили, что теоретический курс будет преподаваться для всех студентов, а практический - для мужчин, пригодных по состоянию здоровья.
Женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям добровольно. Впрочем, им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП.
Отказ от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для отчисления из учебного заведения. Также прохождение БОВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.
Базовая общевойсковая подготовка для студентов - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, с сентября 2025 года в высших учебных заведениях начнется базовая общевойсковая подготовка. Она будет предусматривать 300 академических часов и будет состоять из двух частей: 90 часов теории в учебных заведениях, а остальные, 210 часов - практика в воинских частях и центрах.
Курс будет включать тактическую, разведывательную и психологическую подготовку; основы воинской дисциплины; домедицинскую помощь; обращение с оружием.
После прохождения БЗВП студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.