Не 'голубика' и не 'белая смородина': как правильно называть ягоды на украинском, - учительница

Иногда по ошибке "белой смородиной" называют поричку.

В вопросе о названиях летних ягод важно различать литературную норму, древние традиционные названия, диалектизмы и более поздние заимствования. Об этом в комментарии УНИАН рассказала учительница украинского языка Татьяна Шкарлута, отвечая на вопрос об употреблении названий некоторых летних ягод.

Что касается того, почему крыжовник часто называют "крижовником" и является ли это калькой с русского языка, эксперт отметила, что названия летних ягод в украинском языке – "это не просто слова, а часть нашего языкового и культурного наследия".

"Именно поэтому важно различать литературную норму, древние традиционные названия, диалектизмы и более поздние заимствования", – сказала она.

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Так, в рассказе "Школа" (1895 год) Леси Украинки есть предложение: "Походжаючи стежкою поміж кущами порічок та агрусу, товаришка моя помалу завела річ про те, що от уже весна, учіння скінчене і час би вже їй їхати додому".

В то же время, отмечает учительница, в "Санаторной зоне" (1924 год) Николая Хвылевого есть такое: "І зараз, коли публіка розбіглась, анарх, зиркнувши на сестру Катрю, згадав глуху доріжку в крижовник".

Кроме того, рассказала Шкарлута, "крыжовник" встречается и у Анны Барвинок, но если проанализировать количество упоминаний слова "аґрус" по сравнению с "крыжовником" в корпусах украинских текстов разных эпох и жанров, то "аґрус" встречается несравненно чаще (572 раза против 7).

"Отсюда можно сделать вывод, что нормативным украинским названием является аґрус, а не крыжовник. Хотя слово аґрус также является древним заимствованием, а не исконным названием", – сказала она.

"Белая смородина"

На вопрос о том, как правильно на украинском языке назвать "белую смородину", эксперт отметила, что смородина и порички – это совершенно разные ягоды.

Так, смородина – это черная ягода с листьями специфического аромата, ошибочно "белой смородиной" называют порички, которые могут быть как красными, так и белыми.

Черника, яфина и лохина

Отвечая на вопрос о том, являются ли черника, яфина и лохина одной ягодой или разными, и почему лохину путают с "голубикой", Шкарлута отметила, что черника и яфина – это одна и та же ягода, просто яфина – это диалектное название, распространенное на Гуцульщине, в Закарпатье, на Бойковщине и в части Полесья.

"А вот лохина – это другой вид ягоды: она крупнее, имеет светлую мякоть и почти не окрашивает руки. Под влиянием русского языка её часто называют голубикой, однако нормативным украинским названием является именно лохина", – подчеркнула она.

Разница между земляникой и клубникой

Что касается разницы между земляникой и клубникой и почему "земляника" и "клубника" являются неправильными терминами в украинском языке, эксперт отметила, что так же следует различать землянику и клубнику.

"Земляника – это традиционно лесная, мелкая и очень ароматная ягода, а клубника – крупная садовая ягода, которую мы привыкли видеть на огородах и в продаже", – сказала она.

В то же время слова "земляника" и "клубника" являются заимствованиями из русской языковой традиции и не соответствуют современной украинской литературной норме.

Региональные и этнонимы

Также на вопрос о том, откуда в украинском языке столько региональных и местных названий для ягод, и стоит ли сохранять диалектные слова вроде "яфины", или они устарели, Шкарлута подчеркнула, что большое количество названий ягод объясняется тем, что украинский язык формировался в разных исторических регионах, каждый из которых сохранил свои языковые особенности.

"Именно поэтому наряду с литературными названиями существуют такие древние диалектные слова, как "яфина". Это не ошибки и не устаревшие слова, а живая часть украинского языкового наследия, которую стоит знать и беречь. В то же время для общеукраинского общения уместно использовать литературные названия: "аґрус", "порічка", "чорниця", "лохина", "суниця", "полуниця", а диалектные варианты воспринимать как еще одно свидетельство богатства украинского языка", – сказала учительница.

Употребление мужских имен в украинском языке

Как сообщал УНИАН, ранее Шкарлута рассказала, что имена "Степа", "Дима", "Леша", "Миша" и "Петя" пришли из русской языковой традиции и массово распространились в Украине в советский период.

В то же время в вопросе о корректном употреблении имен следует учитывать два аспекта: языковой и этический. То есть нужно и знать языковые нормы, и учитывать привычки конкретного человека.

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