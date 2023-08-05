В украинском языке можно использовать сейчас и слово "яєчня", и "яєшня", отметил эксперт.

Известные блюда из яиц украинцы часто неправильно называют на родном языке - используют суржиковые варианты "глазунья" и "яєчко всмятку".

На украинском языке "глазунья" - это "оката яєчня", рассказал автор учебников для изучения украинского языка, известный языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1". Эксперт отмечал, что слово "яєчко" вообще не стоит употреблять в контексте кулинарии, поскольку это парная мужская половая железа.

"Вот часто можно услышать суржиковое - приготовь "яєчко всмятку". Во-первых, не "яєчко", а яйцо... А во-вторых - не "всмятку", а некрутое, или жидкое яйцо", - отметил он. Языковед добавил, что крутым называют яйцо, желток которого во время приготовления довели до твердого состояния, а некрутым (жидким) - то, желток которого не стал твердым.

Видео дня

"Кстати - "яєчня" или "яєшня"? Оба варианта правильные, однако "яєшня" в словарях обозначена как устаревшее слово...", - подчеркнул знаток языка.

Интересные новости Украины о языке - сегодня это стоит прочитать

Ранее Александр Авраменко рассказывал, что многие граждане Украины путают, как в устной и письменной форме правильно называть единицы измерения массы в родительном падеже (кого, чего?).

Языковед отмечал, что нужно говорить и писать не "грам", а "грамів" и так же - не "кілограм", а "кілограмів". Эксперт считает, что когда человек заботится о чистоте своей речи, то проявляет уважение и к себе, и к собеседникам.

Вас также могут заинтересовать новости: