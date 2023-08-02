Правильно писать и говорить не "п'ять кілограм", а "п'ять кілограмів", подчеркивал языковед.

Очень много украинцев путают, как правильно употреблять в устной и письменной форме единицы измерения массы - граммы и килограммы - во множественном числе в родительном падеже (кого, чего?).

Все точки над "и" в эфире программы "Сніданкок з 1+1" расставил языковед и автор учебников Александр Авраменко, которого можно уверенно называть самым известным учителем Украины.

"Правильно сказать не "сто грам, а сто грамів". Так же - не "п'ять кілограм, а п'ять кілограмів", - отмечал эксперт.

Видео дня

По его словам, заботясь о чистоте своей речи, человек проявляет не только уважение к себе, но и к своим собеседникам.

Важные новости Украины о правописании - сейчас это стоит прочитать

Александр Авраменко поделился, что с 2019 года украинское правописание "узаконило" ряд слов, которые начинаются на букву "и". Речь идет о "ирій" ("ірій"), "Ирод" ("Ірод"), "икати" и возглас "ич".

Языковед отметил, что так украинцы издавна произносят эти слова. Эксперт отметил, что раньше существовало "золотое правило" - слов на букву "и" не бывает.

Вас также могут заинтересовать новости: