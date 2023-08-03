Родители имеют право выбирать тот вариант, который им нравится, отметил самый известный учитель Украины.

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал об украинских именах. В частности, как правильно употреблять - Анна или Ганна.

"Анна и Ганна - два фонетических варианта одного и того же имени. В русском и болгарском языке распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском - Ганна. В чешском - Гана, но с одной буквой "н". Родители имеют право выбирать тот вариант, который им нравится", - отметил он.

Кроме того, Авраменко высказался и о других популярных именах, отметив, что сейчас в документах иногда записывают не Христина, а Крістіна, не Микита, а Нікіта, не Олена, а Альона.

"Дорогие родители, это ваше право, но более распространено в нашей стране и, как по мне, правильный вариант, когда имя записывают согласно украинской правописной традиции, а в жизни называют той формой, которая больше нравится", - добавил языковед.

Слова -"приблуды" в украинском языке

Ранее языковед Александр Авраменко познакомил украинцев со словами-"приблудами". Учитель подчеркнул, что упомянутых им слов нет ни в одном словаре украинского языка.

В частности, речь идет о таких словах, как творог, копчик, брюки.

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