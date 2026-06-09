Адвокаты Кипермана опровергли связь бизнесмена с осужденным юристом Носовым

Адвокаты бизнесмена напоминают, что ещё во время определения меры пресечения в 2024 году сторона обвинения - САП и НАБУ - и сам подозреваемый официально опровергли какую-либо связь между Носовым и Киперманом.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор по делу адвоката Алексея Носова, признав его виновным в попытке подкупа детективов НАБУ и прокуроров САП. Как сообщает "Украинская правда", Носову назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

В то же время уполномоченные адвокаты бизнесмена Михаила Кипермана в очередной раз подчеркивают, что осужденный юрист никогда не представлял его интересы, а распространенные в ряде СМИ заголовки об "адвокате Кипермана" являются безосновательными и манипулятивными.

Защитники бизнесмена напоминают, что еще во время избрания меры пресечения в 2024 году сторона обвинения САП и НАБУ, а также сам подозреваемый официально опровергли любую связь между Носовым и Киперманом.

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"Адвокат, о котором говорится в СМИ, не оказывал и не оказывает никаких услуг господину Михаилу Киперману. С Алексеем Носовым не заключались договоры о правовой помощи и не поручалось представительство прав и интересов Михаила Кипермана. Алексей Носов, работающий в юридической компании "Миллер", представлял интересы другого лица в уголовном производстве", - говорится в заявлении адвокатов Кипермана.

Защита бизнесмена подчеркивает, что события вокруг предложения или попытки предоставления какой-либо неправомерной выгоды правоохранителям никоим образом не связаны с лицом Михаила Кипермана, который осуждает любые незаконные способы влияния на следствие или суд.

"Михаилу Киперману известно о факте существования уголовного производства НАБУ, однако до сих пор он не получал уведомления о подозрении в этом производстве в установленном законом порядке. В настоящее время уполномоченные адвокаты господина Михаила Кипермана изучают соответствующие материалы для формирования обоснованной юридической позиции и защиты прав в рамках действующего законодательства", - заявили адвокаты.

Напомним, Алексея Носова задержали в июне 2024 года за попытку передачи 200 тысяч долларов США взятки за принятие решения по делу о незаконном присвоении электроэнергии ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Впоследствии во время избрания меры пресечения сторона обвинения (САП) и сам Носов официально подтвердили в суде, что он действовал исключительно в интересах другой фигурантки производства и не имел отношения к Киперману.

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