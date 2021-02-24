Украина вновь возвращается к адаптивному карантину с разделением на зоны, который действовал в 2020 году.

В Украине продолжает бушевать пандемия коронавируса, а правительство пытается противостоять болезни. Зимой Украина отказалась от адаптивного карантина с разделением на "цветные" зоны, однако с сегодняшнего дня он снова начнет действовать. Эти ограничения продлятся как минимум до 30 апреля.

Адаптивный карантин в Украине: что это означает

Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны разного цвета в зависимости от эпидемической ситуации. Территория Украины будет разделена на различные зоны - от "зеленой" с самыми мягкими ограничениями до "красной" со строгими запретами.

"Цвет" каждого региона зависит от загруженности коек в больницах, количества тестов на COVID-19, случаев заражения коронавируса и динамики роста заболеваемости.

"Зеленый уровень" будет установлен по всей Украине при уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом как минимум в 13 областях не выше 50% эпидпорога, а также при коэффициенте выявленных случаев COVID-19 не выше 5%. На данный момент в Украине нет "зеленых" зон.

"Желтая" зона автоматически вводится для всей Украины. Ограничения в регионах "желтой" зона будут довольно мягкими:

действует масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;

массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала не более, чем наполовину, и при выделении 4 квадратных метра пространства для одного человека;

кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более, чем на половину, и соблюдением шахматного порядка мест;

разрешена работа учебных заведений;

заведения питания могут работать до 24 часов;

общественный транспорт будет перевозить пассажиров в количестве сидящих мест;

разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

В регионах "оранжевой" зоны действуют такие же запреты, как и в "желтой". Этот уровень свидетельствует об опасной эпидемической ситуации в регионе и приближении к красной зоне. Оранжевый цвет регион получит при появлении одного из признаков ухудшения ситуации с коронавирусом. Например, при росте госпитализаций на более чем 50% за неделю или загруженности коек с кислородом на более чем 65%.

"Красные" зоны будут иметь самые строгие ограничения:

заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки;

будет запрещена работа развлекательных и культурных заведений (в том числе театров и кино) и ТРЦ;

разрешена работа только продовольственных рынков, магазинов, аптек и ветеринарных аптек;

фитнес-клубы, спортзалы и бассейны не будут работать;

детские сады и начальные классы в школах будут принимать детей, остальные учебные заведения переведут на дистанционное обучение.

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Автор: Екатерина Пулатова