По словам Джона Кирби, одобренный на днях пакет военной помощи содержит "критически важные средства".

Приоритетом для Украины в противостоянии с российскими оккупантами сейчас являются средства противовоздушной обороны. Об этом во время брифинга сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, информирует Европейская правда.

Он, в частности, ответил на вопрос, рассматривают ли в США возможность отправки в Украину еще одной батареи Patriot.

"Когда мы пришлем дополнительные средства и сможем рассказать об этом, мы обязательно дадим вам знать", - сказал Кирби.

Также он подчеркнул, что одобренный на днях пакет военной помощи Украине от США содержит критически важные для Киева средства.

"Но очевидно, что противовоздушная оборона будет оставаться приоритетом для украинцев. И если мы сможем внести свой вклад в эту противовоздушную оборону с помощью различных средств дальнего, среднего и ближнего радиуса действия - мы сделаем это", - добавил представитель Белого дома.

Помощь США Украине

24 апреля президент США Джо Байден поддержал миллиардную помощь Украине, принятую Конгрессом. Как сказал глава Белого дома, эта помощь является также "инвестированием в собственную безопасность США", поскольку когда "наши союзники станут более безопасными и сильными, мы будем сильнее".

Байден подчеркнул, что путь этого закона на его стол был нелегким, документ должен был оказаться там раньше, "но все-таки он поступил, и в тот момент, когда это нужно".

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