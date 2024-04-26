По словам снайпера, время покажет, кто окажется сильнее, однако она верит, что это будет Украина.

Пехотный снайпер Елена Белозерская находится на войне фактически 10 лет. По ее словам, усталость уже чувствуется и есть проблемы со здоровьем.

"Куража такого, как был в 2014-м, мол, "я - солдат, я - воин, я - на войне, круть!" - такого уже, конечно, сейчас нет. Уже хочется, чтобы война скорее закончилась. Но пока можем, будем тянуть службу. Что поделаешь", - рассказала она в интервью для "Украинской правды".

Ранее Белозерская отмечала, что в 2014 году для того, чтобы хорошо воевать, было достаточно мотивации, однако сейчас необходимо постоянно учиться и улучшать свою физическую форму.

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"Например, снайперами сейчас остаются преимущественно очень крутые профессионалы, которые умеют работать на расстояние более километра - полтора. А остальные переквалифицируются на операторов FPV-дронов, потому что сейчас это актуальнее, чем уметь стрелять в кого-то из винтовки на 600 метров", - объяснила снайпер.

Когда у нее спросили, как изменился противник за эти 10 лет, она ответила, что сначала это в основном был "хлам", а именно "едва ли не наркоманы, у которых кадровые россияне были как инструкторы или командиры".

"Сейчас "хлам" и наркоманы тоже есть - эта вся алкашня, которая вербуется в армию из российской глубинки. Но говорить "вся российская армия - алкашня и хлам" было бы шапкозакидательством, потому что сейчас там есть и профессионалы, и мотивированные", - отметила Белозерская.

По словам военной, во время АТО россияне превосходили украинских воинов в двух вещах, а именно в фортификации и связи, все остальное было лучше у Украины, однако сейчас они в технологическом плане очень быстро учатся.

"Это - игра в долгую. Время покажет, кто окажется сильнее. Я верю, что это будем, конечно, мы, что мы победим. Потому что все-таки такой мотивации, как у нас, у них нет и никогда не будет. Потому что мотивация "убить мнимых фашистов на чужой земле" и мотивация "защищать свою землю" - это несравнимые вещи!" - подчеркнула снайпер.

Когда у нее спросили, как изменилась ее мотивация и отношение к войне за эти 10 лет, военная ответила:

"Тогда был кураж, новизна ощущений: "Я - девочка, обычный человек, стала воином, защитником! Это же круть такая!". Сейчас это прежде всего чувство долга перед своим государством, потому что я знаю, что мы все впряглись и должны тянуть эту телегу, пока есть силы. До победы, если удастся".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, DeepState обновил данные о ситуации на фронте. По данным карты боевых действий, армия РФ продвинулась в Соловьево Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся южнее Новобахмутовки, в Новокалиново и Красногоровке.

В свою очередь майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что Украине придется отходить на некоторых участках фронта, однако это будет временно.

"Нет у нас таких сил, такого количества людей, чтобы сдерживать россиян, не отходя ни на метр с того места, где ведется бой. Кое-где придется отходить. Это правила войны. Нет такой армии, которая бы во время наступления армии вражеской держала позиции и нигде не отходила бы ни на сантиметр", - объяснил Гетьман.

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