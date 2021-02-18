Постановление предусматривает установление по всей Украине "желтой зоны" с 24 февраля.

Кабинет министров обнародовал постановление о продлении действия адаптивного карантина в регионах Украины.

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«Зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности по показателям уровня заболеваемости коронавирусом устанавливается на всей территории Украины и будет действовать до 30 апреля.

Зоны будут определяться руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемической опасности.

"Зеленый" уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины в случае достижения таких признаков эпидемической опасности:

уровень заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса) составляет менее 5%;

Постановление предусматривает установление по всей Украине "желтой зоны" с 24 февраля. Соответственно, обязательными остаются: "масочный режим" в закрытых общественных местах и транспорте, соблюдение самоизоляции, проведение массовых мероприятий с расчетом: один человек на 4 квадратных метра и наполненность зала на 50%, кроме мероприятий, "необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления".

Кинотеатры будут работать в случае наполненности зал не более 50% посетителей и размещением мест с соблюдением шахматного порядка.

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Автор: УНИАН