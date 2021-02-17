В Украине снова начнет действовать "цветное" зонирование, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

В Украине решили вернуться к адаптивной модели карантина. Он, в частности, предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

Заработает адаптивный карантин с 24 февраля. В целом же правительство на своем заседании продлило действие карантина до 30 апреля.

Карантинное разделение Украины на зоны: что это значит

Учитывая эпидемическую ситуацию, с 24 февраля в регионе или отдельных административно-территориальных единицах будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень опасности распространения COVID-19.

Читайте также"Что-то пошло не так": появилось видео внушительной очереди на станцию метро в КиевеТак, уровень опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Делаться это будет, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны. При этом базовым для всей территории Украины будет "желтый" уровень карантина.

"Зеленая" зона: какие правила будут действовать

"Зеленая" зона будет вводиться в случае достижения двух показателей:

уровень заболеваемости ОРЗ по меньшей мере в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области;

коэффициент выявленных случаев не превышает 5%.

"Желтая" зона: что предусматривает

"Желтый" уровень автоматически вводят для всей Украины. В этой зоне будут действовать те ограничения, которые сейчас, но с определенными смягчениями:

разрешат массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 кв. м или заполненность зала до 50%;

разрешат посещать учебные заведения группами более 20 человек;

разрешат посещать спортивные мероприятия, но заполненность мест должна быть до 50%;

заведения питания смогут работать до 00:00.

"Оранжевая" зона: при каких условиях

"Оранжевый" уровень сигнализирует об осложнении эпидемиологической ситуации. Его вводят в регионе в случае появления одного из следующих признаков:

загруженность коек с кислородом в регионе превышает 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост числа госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

в течение семи дней количество тестирований на коронавирус было менее 300 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.

Какие запреты будут в "красной" зоне

"Красный" уровень вводится если в течение трех дней подряд будет превышение хотя бы двух из пяти показателей. В этой зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна. Речь идет о таких запретах:

на работу заведений питания;

на работу ТРЦ и других развлекательных заведений;

на работу непродовольственных рынков и магазинов;

на работу учреждений культуры и посещение образовательных учреждений;

спортивные матчи можно проводить без зрителей.

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Автор: Алина Вишневская