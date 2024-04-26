Их детеныши могут быть уязвимы к ультрафиолетовым лучам.

Несмотря на то, что озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась, она сохранялась необычайно долго. Новое исследование показало, что вместо того, чтобы закрыться в ноябре, она оставалась открытой вплоть до декабря, пишет The Watchers.

Начало лета – решающий период роста новых растений в прибрежной Антарктиде и пик сезона размножения пингвинов и тюленей. Это повод для беспокойства, говорят ученые. Когда образуется озоновая дыра, через атмосферу проходит больше ультрафиолетовых лучей. И хотя пингвины и тюлени имеют защитное покрытие, их детеныши могут быть более уязвимыми.

Почему озон так важен?

За последние полвека человечество повредило защитный озоновый слой Земли, используя хлорфторуглероды (ХФУ) и связанные с ними химические вещества. Благодаря скоординированным глобальным действиям эти химические вещества теперь запрещены.

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Однако пройдут десятилетия, прежде чем ХФУ полностью уйдут из атмосферы. В результате мы по-прежнему наблюдаем ежегодное образование озоновой дыры.

Львиная доля ущерба от озона приходится на Антарктиду. Когда образуется отверстие, УФ-индекс удваивается, достигая экстремальных значений.

К счастью, на суше большинство видов находятся в состоянии покоя и защищены снегом, когда ранней весной (сентябрь-ноябрь) открывается озоновая дыра. Морская жизнь защищена льдом, а мох Антарктиды покрыт снегом. Эти защитные ледяные покровы до сих пор помогали защитить большую часть жизни в Антарктиде от разрушения озона.

Необычно долгоживущие озоновые дыры

Серия необычных событий между 2020 и 2023 годами привела к тому, что озоновая дыра сохранилась до декабря. Рекордные лесные пожары в Австралии в 2019–2020 годах, огромное подводное извержение вулкана Тонга и три года подряд Ла-Нинья. Вулканы и лесные пожары могут выбрасывать пепел и дым в стратосферу, а химические реакции, происходящие на поверхности этих крошечных частиц, могут разрушить озон.

Эти продолжительные озоновые дыры совпали со значительной потерей морского льда, поэтому животных и растений было меньше мест, где можно было бы спрятаться.

Чем опасно сильное УФ-излучение?

Если озоновые дыры продлятся дольше, животные, размножающиеся летом вокруг обширной береговой линии Антарктиды, будут подвергаться воздействию высоких уровней отраженного ультрафиолетового излучения.

У людей высокое воздействие ультрафиолета увеличивает риск развития рака кожи и катаракты. Но у нас нет ни меха, ни перьев. Хотя у пингвинов и тюленей есть защита кожи, их глаза не защищены.

Как сообщается, повышенное УФ-излучение в начале лета может нанести вред молодым животным, таким как птенцы пингвинов и детеныши тюленей.

"Изменение климата приводит к беспрецедентному поведению атмосферы. Чтобы сохранить восстановление озона, нам необходимо принять немедленные меры по сокращению выбросов углерода в атмосферу", - резюмировали ученые.

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