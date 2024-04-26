На сегодняшний день Часов Яр полностью контролируется Силами обороны.

Противник пытается взять населенный пункт Часов Яр в оперативное окружение. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Что касается Часового Яра, то идут активные бои в Богдановке и Ивановском, потому что противник пытается взять населенный пункт Часов Яр в оперативное окружение. Но за последние 5 дней никаких успехов не имел. Бои идут за каждую улицу, за каждый дом. Силы обороны имеют существенные успехи в удержании позиций", - подчеркнул он.

Федоренко отмечает, что российская пропаганда рассказывает, что якобы отдельные солдаты оккупантов гуляют в Часовом Яру.

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"Это не правда. На текущий момент Часов Яр полностью удерживается Силами обороны и оккупантов там нет", - подчеркнул он.

По его словам, враг проводит штурмы в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки, но тактических успехов на поле боя не имеет. При этом военный отметил, что противник теряет во время штурмов не только подготовленный личный состав, но и технику, в том числе и ту, которая обеспечивает логистику.

"Иногда наблюдается, что после массированных штурмов, когда противник понес существенные потери в технике, они прибегают к различным тактикам, в частности, завозят на переднюю линию личный состав на двухколесных моциклах. Я такое видел впервые на Бахмутском направлении неделю назад. Но эту тактику противник пытается применять активно. Уже Силы обороны нашли инструмент как с этим бороться. Я думаю, что после получения дополнительно боеприпасов в рамках общевойсковой помощи, мы сможем увидеть как противник движется на штурмовые действия на осликах", - пошутил Федоренко.

Ситуация вокруг Часового Яра

Аналитики ISW отмечают, что оккупанты представляют реальную угрозу захвата Часов Яра, хотя это, возможно, и не будет быстро. При этом говорят, что захват Часового Яра позволит россиянам начать наступление против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс ВСУ в Донецкой области. По словам экспертов, это также сможет открыть российским войскам ближайшие перспективы для оперативно значимого продвижения.

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