В то же время саму батарею ПВО передавать категорически отказались.

Испания согласилась передать Украине ракеты для систем Patriot на фоне давления со стороны НАТО и ЕС, которые требуют от европейских стран передать некоторые батареи ПВО Киеву.

Как пишет El Pais со ссылкой на правительственные источники, решение приняли после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

Всего эта страна располагает тремя батареями, каждая из которых имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из них расположена в городе Адана (Турция). Еще две - на базе морской пехоты (Валенсия), при чем одна из последних используется для обучения украинских и испанских солдат.

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Министерство обороны Испании категорически отказывается поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки. Это было подтверждено во время войн в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, теперь испанцы считают, что их вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Однако в качестве компенсации правительство страны согласилось предоставить партию ракет Patriot. В любом случае, это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц.

Patriot для Украины

Как писал УНИАН, после усиления российских ракетных ударов по Украине Германия вызвалась срочно передать еще один комплекс Patriot в дополнение к тем двум, которые она дала в прошлом году.

Страны ЕС и НАТО начали искать у союзников системы ПВО, которые бы можно было передать Киеву.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Украина активно работает с Вашингтоном для самостоятельного запуска производства зенитных ракетных комплексов Patriot.

В МИД сообщили, что Украина ведет переговоры о получении еще четырех конкретных комплексов Patriot, еще два есть на примете.

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