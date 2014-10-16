Несмотря на очередные попытки штурма, украинские военные удерживают Донецкий аэропорт

Ночь в большинстве районов, где проводится антитеррористическая операция прошла спокойно.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Но в 22.30 был осуществлен обстрел позиции сил АТО в районе Трехизбенка с использованием РСЗО БМ-21 Град. Вчера днем, неконтролируемые вооруженные террористические формирования, несколько раз обстреливали наши позиции в районах н.п. Дебальцево, Чернухино, Редкодуб, Авдеевка, Гранитное, вели огонь по жилым домам в Никишино", - говорится в сообщении.

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Ситуация в районе поселка Смелое остается динамичной, силы АТО проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности личного состава, который несет службу на блокпостах в указанном районе.

"Несмотря на очередную попытку штурма, Донецкий аэропорт под нашим контролем, накануне вечером боевики обстреляли наши позиции со стороны Донецка, потерь среди военнослужащих нет", - заявили в штабе.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация на юге зоны АТО постоянно отслеживается, проводятся плановые мероприятия, направленные на создание безопасных условий для мирных жителей Мариуполя и участников антитеррористической операции.