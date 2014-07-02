Коваль утверждает, что антитеррористическая операция на востоке Украины идет согласно плану

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль сообщил на брифинге после заседания правительства.

"АТО четко проходит в соответствии с определенным планом, утвержденным президентом", - сказал он.Читайте такжеКоваль: АТО закончится тогда, когда последний наемник уйдет с нашей земли

Коваль отметил, что вчера, в первый день после перемирия, поставленные задачи выполнены в полном объеме.

"К сожалению, во время выполнения задач мы потеряли двух наших бойцов... Вчера нами было поражено 120 объектов, эти объекты были предварительно разведаны, были уверены, что на этих объектах не было гражданских", - отметил Коваль.