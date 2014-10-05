Сбежавший в Крым одесский сепаратист Давидченко снова занялся антиукраинской деятельностью

Одесский сепаратист и лидер местного антимайдана Антон Давидченко, которого правоохранители задержали еще в марте из-за массовых акций погрома в Одессе, заявлениях об отделении Одесской, Херсонской и Николаевской областей от Украины и создания так называемой "Новороссии", скрылся от украинского правосудия в Крым.

Там он восстанавливает свою антиукраинскую деятельность и грозится провести в Одессе "марш против фашизма". Об этом Давидченко заявил в эфире телеканала "Россия 24", сообщает ТСН.

"Выходит, пять месяцев я находился в тюрьме. И из-за того, что я признал, что хотел создать республику Новороссия, и, конечно, в связи с коррупционными схемами, которые у нас присущи в суде, удалось добиться моего освобождения. После этого я сразу же выехал через Приднестровье. Сейчас я нахожусь в Крыму и активно восстанавливаю движение антимайдана в Одессе", - сказал Давидченко.

Читайте такжеОсужденный за сепаратизм одессит Давидченко сбежал в аннексированный КрымПосле задержания сепаратиста СБУ сразу же перевезла его в Киев. За решеткой он пробыл пять месяцев. За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст. 110, ч. 2 ст. 110 УКУ) ему присудили пять лет тюрьмы. Но учитывая, что он признал свою вину по участию в создании так называемой "Новороссии", а также участие в сепаратистских акциях и призывах, суд изменил меру наказания на три года условно с требованием помогать следствию и сразу же его выпустили на волю. Давидченко подал апелляцию на это решение суда, однако доказать свою невиновность так и не смог. Об этом пишет Думская.net.

На вопрос ведущего российского телеканала о том, как Давидченко удалось сбежать из Украины летом, сепаратист признал, что ему в этом способствовала коррумпированность украинских судов.

Кроме возобновления движения одесского антимайдана, Давидченко в соцсетях благосклонно высказывается за восстановление свергнутых в Украине памятников Ленину, а также переживает, что в Одессе могут снести памятник российской царице Екатерине II.