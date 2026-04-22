Билык заинтриговала заявлением о чувствах к подчиненному и 'секретном' подарке

Артистка очень кратко ответила на вопрос.

Известная украинская певица Ирина Билык рассказала о том, что влюбилась в своего подчиненного, а также отметила, что не была бы против записать дуэт с исполнительницей Анной Тринчер.

Артистка стала участницей рубрики "Звездный блиц" на радио "Люкс FM", где кратко ответила на острые вопросы ведущей о своей жизни.

Ее ответы были лаконичными и не предполагали развернутых объяснений, поэтому узнать много подробностей не удалось.

Видео дня

На вопрос, влюблялась ли она в подчиненного, Ирина Билык ответила утвердительно. А вот на концертах в перерывах между выступлениями певица, по ее словам, никогда не засыпала.

Звезда отметила, что ссорилась с коллегами по шоу-бизнесу, но имен не назвала. Также она подтвердила, что могла бы записать дуэт с Анной Тринчер.

Ирина Билык призналась, что фанаты дарили ей вещи, которые стоили дороже автомобиля.

"Но что именно – я не могу сказать, потому что это секрет", – отметила певица.

Она также призналась, что бывало выдавала блюда, купленные в доставке, за свои, а еще очень боится высоты и верит в гороскопы.

