Стала известна дата выхода новой части 'Зловещих мертвецов'

Кинокомпания Warner Bros. показала первый тизер фильма ужасов "Зловещие мертвецы: Пекло" (Evil Dead Burn), который станет уже шестой частью культовой хоррор-франшизы.

Одновременно стало известно, что картина выйдет в украинский прокат 9 июля 2026 года.

На этот раз в центре сюжета окажется женщина, которая ищет утешения у своих свекров в их отдаленном доме после потери мужа в автомобильной аварии. Однако после находки древней книги воссоединение семьи превращается в адский кошмар.

Видео дня

Главные роли в фильме сыграли Сухайла Якуб ("Экстаз", "Дюна: Часть вторая", "Балконетки"), Танди Райт ("Джек – убийца великанов", "Перл"), Хантер Дуэн (сериалы "Уэнздей", "Сорвиголова: Рожденный заново"), Люсиан Бьюкенен (сериалы "Ночной агент", "Вождь войны") и другие.

Снял картину французский режиссер Себастьен Ваничек, который до этого поставил лишь один полнометражный фильм – получивший высокую оценку критиков хоррор "Паучье логово" 2023 года.

Создатель оригинальной франшизы "Зловещие мертвецы" Сэм Рэйми выступил в качестве одного из продюсеров фильма.

Напомним, первый фильм серии "Зловещие мертвецы" вышел в 1981 году – его по собственному сценарию снял американский режиссер Сэм Рэйми. Впоследствии он выпустил еще два фильма франшизы – "Зловещие мертвецы 2" в 1987 году и "Армия тьмы" в 1993 году.

Спустя 20 лет, в 2013 году, франшиза была перезапущена фильмом "Зловещие мертвецы" от уругвайского режиссера Феде Альвареса ("Не дыши", "Чужой: Ромул"). В 2023 году вышла лента"Восстание зловещих мертвецов", снятая ирландским режиссером Ли Кронином ("Мумия Ли Кронина").

Уже известно, что на 2028 год запланирован выход седьмой части франшизы под названием "Гнев зловещих мертвецов", которую снимет американский режиссер Фрэнсис Галлуппи – в его творческом багаже пока есть только один полнометражный фильм, криминальный неовестерн "Последняя остановка в округе Юма" 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: