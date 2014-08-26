Материалы по беспорядкам 2 мая в Одессе направят в суд до октября

Об этом заявила пресс-секретарь Главного управления МВД в Одесской области Алла Марченко. "По тем данным, что у нас есть, с Генеральной прокуратурой согласован вопрос о направлении в суд дела по событиям на улице Греческой. Там есть 36 подозреваемых лиц, материалы будут переданы в суд до 15 сентября", - сказала пресс-секретарь.

Читайте такжеСледователь: Беспорядки в Одессе планировались задолго до трагедии 2 мая

Она добавила, что по второму блоку расследования - это события, происходившие на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, "под подозрением - 25 человек".

"Это объединили в одно дело по ч. 2 ст. 294 "массовые беспорядки". Эти материалы будут переданы до 30 сентября. Работа ведется, материалы продолжают собираться. Объем работы колоссальный", - сказала Алла Марченко.

Она добавила, что 2 мая пострадало 32 сотрудника милиции, в том числе 5 получили огнестрельные ранения. Различные ранения также получили 187 гражданских лиц.

О подозрении в совершении преступления объявлено 122 лицам, из которых 12 - под стражей, 41 – под домашним арестом, в отношении других избрана иная мера пресечения.

Один из последних задержанных – Всеволод Гончаревский, который подозревается в том, что бил палкой человека, предположительно выпрыгнувшего из окна Дома профсоюзов во время пожара.

"Всеволод Гончаревский подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса – это массовые беспорядки, которые привели к гибели людей во время событий 2 мая. Противозаконная деятельность данного гражданина подтверждается многочисленными видеоматериалами из открытых источников информации", - пояснила пресс-секретарь.

Она отметила, что сейчас осуществляются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия. Гончаревский находится в СИЗО Херсона, ему избрана мера пресечения - 2 месяца ареста.

"Отмечу, что 9 человек находятся в розыске. Это - Артем Давидченко, Виталий Будько, Игорь Виненко, Андрей Гурьев, Андрей Кухарь, Олег Шабалин, Евгений Шпарак, Станислав Культа, Алексей Фоминов. С целью установления их места нахождения и задержания проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий", ― сказала Алла Марченко.

Как сообщал УНИАН,2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Сразу погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.