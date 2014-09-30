В Симферополе сняли последний флаг Украины

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил очевидец. "Флага Украины на фасаде больше нет, кто-то снял его, скорее всего, ночью, утром флага уже не было", - сказал очевидец.

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Здание на улице Шмидта было единственным в оккупированном Симферополе на фасаде, которого оставался украинский флаг.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Крыму российские судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество общественной организации "Фонд "Крым"", в здании которой располагается офис Меджлиса крымскотатарского народа. Фонд владеет несколькими объектами недвижимости и автомобилями. Причиной ареста судебные приставы назвали долги организации. После обыска 16 сентября силовики изъяли в здании Меджлиса по улице Шмидта в Симферополе практически все компьютеры и документацию.