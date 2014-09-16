В Меджлисе обыск закончен - вывозят компьютерную технику

«В настоящий момент идет опись документов. Часть компьютерной техники вывезли с внутреннего двора здания», - сообщил источник.

Обыск в здании Меджлиса, где также находится редакция газеты «Авдет» и благотворительная организация «Фонд Крым» начался 16 сентября около 9 утра и был завершен спустя более десяти часов. В течение всего дня возле здания дежурил автозак и полицейские. Вход в здание охраняли вооруженные люди в масках.

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Крымских татар, которые собирались возле здания Меджлиса, полицейские предупреждали об ответственности за незаконное собрание в общественном месте. Силовики не сообщили, что именно стало причиной для проведения спецоперации в здании Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, обыск начался в 9 утра по местному времени. Внутри здания находятся секретарь, охранник и один член Меджлиса.

Здание оцеплено вооруженными людьми.

Само здание принадлежит благотворительной организации "Фонд Крым". С фасада этого здания в ночь на 15 сентября неизвестные сорвали флаг Украины. Нападение зафиксировали камеры наблюдения. Неизвестные были в камуфляжной форме и с масками на лице.

Утром 16 сентября в Крыму вооруженные сотрудники ФСБ РФ провели обыск в квартире члена Меджлиса Эскендера Бариева, искали запрещенную литературу и оружие. Об этом в соцсети написал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его информации, предъявив постановление с уже ставшим для Крыма дежурным перечнем – «оружие, запрещенная литература» и в присутствии двух приведенных с собою «понятых», сотрудники ФСБ перерыли все вещи в доме, включая и детские игрушки, говорится в сообщении.

В ходе обыска ФСБ-шники изъяли и унесли ноутбук и системный блок от стационарного компьютера, отметил Чубаров.

Ранее жители Крыма в соцсетях сообщали о массовых обысках в домах крымских татар, а также в медресе и крымскотатарских учебных заведениях.