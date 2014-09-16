Вооруженные люди оцепили здание Меджлиса в Симферополе: в помещении проводят обыск

Во вторник 16 сентября, в Симферополе по улице Шмидта, вооруженные люди окружили здание Меджлиса крымскотатарского народа.

Как передает корреспондент Крым.Реалии, здание Меджлиса по периметру оцепили вооруженные люди – 6 человек в масках, в военной форме и с автоматами, а также сотрудники полиции – до 10 человек. К зданию подъехал автозак.

На вопрос о том, кто они и для чего окружили Меджлис, люди в форме отвечать не захотели, заявив, что «они не уполномочены говорить».

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Как удалось выяснить корреспонденту издания, в здании проводятся следственные действия. Внутрь, никого не впускают и не выпускают. В частности, обыски ведутся в редакции крымскотатарской газеты «Авдет», которая располагается в здании Меджлиса. Редактора издания внутри нет, обыск проводят без его участия.

Представителям прессы, которые находятся у здания Меджлиса, не дают снимать и грозят арестом. Как передает корреспондент Крым.Реалии, поименно снимают всех журналистов у здания Меджлиса, требуя аккредитацию Российской Федерации. Представители правоохранительных органов ссылаются на административный кодекс Российской Федерации, в частности на статью 20.2.– «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Представителям прессы настоятельно рекомендуют удалиться. При этом, как заметил корреспондент издания несмотря на то, что силовики одеты в российскую униформу, удостоверения предъявляют украинские.

В то же время, сотрудникам Меджлиса, которые прибыли на работу и которых не пускают в здание, не сообщают, кто и в связи с чем проводит следственные мероприятия.

Начальник отдела внешнеполитических связей Меджлиса Али Хамзин считает, что одна из версий появления силовиков - украинский флаг на здании Меджлиса, которые неизвестные ночью 15 сентября сорвали со здания, однако его снова установили.

Активист, бывший член Ревизионной комиссии Курултая крымских татар Куртсеит Абдуллаев считает, что следственные действия и обыск в здании Меджлиса связан с тем, что ранее представительский орган крымских татар призывал бойкотировать «выборы», которые проходили в аннексированном Крыму 14 сентября.

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По его информации, в здании Меджлиса ищут запрещенную в Российской Федерации исламскую литературу и изымают документацию, сообщает Крым.Реалии.

«Происходит запугивание крымскотатарского народа, потому что Меджлис – это единый представительный орган крымскотатарского народа. Поэтому нападение на Меджлис – это прямое нападение на крымскотатарский народ», – считает он.

Как сообщалось ранее, 15 сентября было совершено нападение на здание Меджлиса крымскотатарского народа. Трое неизвестных, чьи лица были закрыты масками прибыли к зданию Меджлиса, двое мужчин сразу встали к входной двери, блокируя выход из здания, в руках одного из них был пистолет. Третий мужчина быстро поднялся по газовой трубе к флагу Украины, который был установлен на фасаде здания, и сорвал его.

14 сентября в аннексированном Крыму впервые прошли «выборы» по российскому законодательству в «Государственный совет», а в Севастополе – в «Законодательное собрание» города.

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Меджлис крымских татар и ряд крымскотатарских организаций призывали соотечественников к бойкоту подготовки и проведения выборов в условиях оккупации.

Выборы в Крыму также осудил МИД Украины, который призвал все международное сообщество к их осуждению.