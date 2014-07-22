Жители Славянска испортили интервью журналисту Russia Today

На центральной площади Славянска возле памятника Ленину журналист задал прохожим мужчине и женщине вопрос как они воспринимают то, что теперь в городе везде висят украинские флаги. На что местные жители ему ответили, что так лучше всего и референдум, проводимый сепаратистами, жители Славянска не поддерживали.

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Далее журналист попытался спровоцировать жителей города вопросом о том что украинская армия обстреливала Славянск, на что женщина, которая не стала называть свое имя, заявила: "если бы здесь не было этих уродов, по другому я их не называю, этих ополченцев, у нас бы было все целое".

После такого ответа журналист Russia Today попытался убедить своих собеседников в том, что украинская армия убивала детей. В свою очередь жители города спросили у журналиста не убивали ли мирных жителей и детей террористы.

В итоге собеседники журналиста российского канала выразили полную поддержку действиям украинской армии, заявив, что она защищает свою страну и свой народ. Собеседники распрощались с журналистом словами Слава Украине! На что он недовольным тоном сказал им до свиданья.