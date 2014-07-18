Психологи ГСЧС делают подворовой обход в Славянске

Начато предоставление психологической и информационно-консультационной помощи населению, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«С целью уменьшения и нейтрализации негативного психического состояния населения Славянска, психологи ГСЧС Украины начали оказывать квалифицированную экстренную психологическую помощь и посещают семьи жителей, чтобы помочь им быстрее адаптироваться к послевоенных условий проживания. Особое внимание уделяется детям и людям преклонного возраста», - отметил директор Департамента персонала генерал-майор службы гражданской защиты Александр Евсюков.

Читайте такжеНемало детей на Донетчине стали свидетелями военных действий и живут в состоянии тревоги - ЮНИСЕФПо состоянию на 18 июля психологическую помощь получили уже 36 человек, оказана информационно-консультативная помощь 44 лицам.

Также проведен дворовый обход 221 дома Славянска и предоставлено психологическая, информационно-консультативная помощь 295 лицам (31 ребенку, 163 лицам пожилого возраста, 23 инвалидам).

Кроме того, продолжается оказание гуманитарной помощи населению. Психологи ГСЧС Украины и в дальнейшем будут продолжать проводить работу с жителями города по месту их проживания.