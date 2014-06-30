В Севастополе митинговали против коррупции

В митинге приняли участие сторонники российской политической партии "Народ против коррупции", представители казачьей общины "Соболь", предприниматели, представители Севастопольского института банковского дела (СИБД), студенты, пенсионеры, а также бывший президент Крыма Юрий Мешков, пишет Крым.Реалии.

Участники митинга держали в руках флаги своих организаций и лозунги, призывающие к прекращению рейдерского захвата СИБД.

В своем выступлении на митинге председатель казачьей общины "Соболь" Владимир Тюнин заявил, что за четыре месяца российской власти в Севастополе "против коррупции не было сделано ничего".

Он также раскритиковал решение исполняющего обязанности губернатора Севастополя Сергея Меняйло, запретившего строительство в городе.

"Если ты запретил что-то, ты должен предложить альтернативу", - сказал по этому поводу Тюнин в адрес губернатора.

Лидер казачьей общины также заявил, что в Севастополе растут тарифы и цены, обострились проблемы с работой, а обещанного переформатирования власти так и не произошло.

В свою очередь, бывший президент Крыма Юрий Мешков в своем выступлении на митинге раскритиковал политиков, которые были у власти в украинские времена, и входят во власть в нынешнем Крыму.

По этому поводу Мешков завил, что оборотни "в мгновение ока вскочили на поезд, который увез их в Москву".

Говоря о начавшейся предвыборной кампании в Крыму, экс-президент Крыма сказал, что "сборище мерзавцев снова собралось во власть".

Эту тему продолжил представитель казачьей общины "Соболь" Сергей Киселев, который заявил, что "Партия регионов уже успешно пролезла во все структуры власти в Севастополе".