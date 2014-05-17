Во Львовской области за трое суток выпало почти 200 процентов месячной нормы осадков – ОГА

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, сильные дожди, которые прошли 14–16 мая на территории области (28-42 мм, что составляет 40-58% месячной нормы), в Карпатах и Прикарпатье очень сильные дожди (106-145 мм, что составляет 110-193% месячной нормы), с порывами ветра до 19 м/сек привели к развитию высокого дождевого паводка на реках бассейна Днестра с подъемом воды на 1,0-2,6 м, местами до 4,4-5,1 м, формированию значительного местного и склонового стока, селей, в результате чего пострадали 42 населенных пункта на территории 10 районов и 3 города областного значения.

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По состоянием на 17 мая, в области остаются обесточенными 82 населенных пункта; без газоснабжения - 30 населенных пунктов (6629 абонентов - физических лиц и 102 коммунально-бытовых потребителя); подтоплено 4325 хозяйств, в т.ч. затоплено 1020 жилых домов, в которых уровень воды достиг выше пола, подтоплено 43 многоэтажных дома коммунальной собственности, в т.ч. затоплено 20 квартир, расположенных на первых этажах домов, повреждено 87 объектов бюджетной и социальной сферы.

Отсутствует автомобильное сообщение с 17 населенными пунктами и усложнен проезд к 11 населенным пунктам, подтоплено 2749 гектаров посевов сельхозкультур в Дрогобычском, Перемышлянском, Самборском и Старосамборском районах.

Утром 17 мая вблизи с. Пыняны Самборского района наблюдается перелив воды р. Стрвьяж через дамбу, существует угроза подтопления населенного пункта. Проводятся организационные мероприятия по эвакуации населения (780 чел.).

От стихии больше всего пострадали Старосамборский и Самборский районы области.

Размер ущерба от паводка устанавливается.

Сложившаяся ситуация решением областной комиссии определена как чрезвычайная местного уровня.

На пострадавших административных территориях организована работа по ликвидации последствий стихийного бедствия.