Милиция в Винницкой области в багажнике двух одесситов нашла биту, бронежилет и респираторы

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, задержанными оказались 53 и 58-летние одесситы. По словам мужчин, они ехали по собственным делам на Тернопольщину, а все вещи, обнаруженные работниками милиции в багажнике, они приобрели у неизвестного мужчины, которого случайно встретили на одной из улиц родного города.

Во время проверки работники милиции выяснили, что задержанные лица раньше к уголовной ответственности не привлекались и проблем с правоохранительными органами не имели.

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Следственным отделом милиции открыто производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.

Деревянную палку, которая является предметом холодного оружия, работники милиции изъяли. Ее происхождение и цель хранения сейчас выясняет следствие.