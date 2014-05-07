Милиция в Винницкой области в багажнике двух одесситов нашла биту, бронежилет и респираторы
На блок-посту в с. Краснополка Гайсинского района Винницкой области работники милиции 6 мая остановили автомобиль «Opel Astra», в багажнике которого двое мужчин перевозили деревянную биту, камуфляжную форму, респираторы, каску и армейский бронежилет.
Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
Согласно сообщению, задержанными оказались 53 и 58-летние одесситы. По словам мужчин, они ехали по собственным делам на Тернопольщину, а все вещи, обнаруженные работниками милиции в багажнике, они приобрели у неизвестного мужчины, которого случайно встретили на одной из улиц родного города.
Во время проверки работники милиции выяснили, что задержанные лица раньше к уголовной ответственности не привлекались и проблем с правоохранительными органами не имели.
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Следственным отделом милиции открыто производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.
Деревянную палку, которая является предметом холодного оружия, работники милиции изъяли. Ее происхождение и цель хранения сейчас выясняет следствие.