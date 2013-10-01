Украина обогнала Россию в рейтинге стран по уровню жизни пожилых людей

Рейтинг, разработанный при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), составленный впервые в мире для измерения качества жизни и благосостояния пожилых людей.

Global AgeWatch Index 2013 отражает ситуацию с удовлетворения потребностей пожилых людей в 91 стране мира.

Для определения этого индекса использовались 4 показателя: экономическая безопасность, возможности в работе и образовании, состоянии здоровья, благоприятную среду для жизни, сообщает Украинская правда.

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Согласно этому индексу, лучше всего живется людям в возрасте от 60 лет в Швеции (1 место), Норвегии (2 место), Германии (3 место).

Далее в рейтинге страны разместились следующим образом: Нидерланды (4 место), Канада (5 место), Швейцария (6 место), Новая Зеландия (7 место), США (8 место), Исландия (9 место) и Япония (10 место) .

Украина в этом рейтинг на 66 месте, сразу за Южной Африкой. Польша в рейтинге 62-я, Грузия - 37-я, Россия - 78-я.

По показателям доходов и финансового благополучия пожилых людей Украина в мире на 39 строчке, по показателю качества здоровья - 77, возможности образования и работы в Украине не так уж плохи - страна оказалась по этому показателю на 35 строчке, наихудшая ситуация с благоприятной для жизни людей средой - Украина по этому показателю на 86 месте из 91 страны, которые оценивались.

"Мир стремительно стареет: людей в возрасте старше 60 лет уже больше детей в возрасте до 5 лет, а к 2050 году число пожилых превысит число детей в возрасте до 15 лет. Однако постоянное исключение старения с национального и глобального порядка является одним из крупнейших препятствий для удовлетворения потребностей стареющего населения в мире", - говорит главный исполнительный директор HelpAge International Сильвия Стефанони.