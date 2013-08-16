В сентябре в Польше пройдет экономический форум Центральной и Восточной Европы

Девиз, под которым проходит Экономический форум в этом году, – «Перспективы нового мирового порядка» – обращается к экономическим, общественным и политическим изменениям, которые принес мировой экономический кризис.

В течение трех дней дискуссий участники конференции будут искать ответы на фундаментальные вопросы: как обеспечить экономический рост, бороться с безработицей (особенно среди молодежи), структурно укрепить Европейский Союз. Важными будут также темы, актуальные для Центральной и Восточной Европы, т.е. вопросы принятия евро, сокращения экономической дистанции по отношению к странам «старого» Евросоюза, подписание Соглашения об Ассоциации со странами Восточного Партнерства, разработка новой модели сотрудничества Европейского Союза с Россией и Китаем, источники финансирования ключевых инфраструктурных проектов.

Насколько важное место в дискуссии o Центральной и Восточной Европе занимает форум свидетельствует то, что в последние годы в работе форума принимали участие президенты и премьеры всех стран региона, а также высокопоставленные западные политики, такие как Председатель Европейской Комиссии Жозэ Мануэль Баррозо.

Выступления, комментарии и анализы, инвестиционные планы, представляемые фирмами доклады широко обсуждаются экспертами и цитируются в важнейших международных СМИ. Традиционно важным событием первого дня конференции, наряду с открывающей форум пленарной сессией, является презентация списка Европа 500. Это перечень наиболее крупных фирм в регионе Центральной и Восточной Европы, подготовленный компанией Delloite. Большим интересом пользуются также экономические доклады, представляемые компаниями PWC, KPMG и Ernst&Young.

В ходе трехдневной конференции пройдет 150 панельных дискуссий, пленарных сессий и специальных мероприятий, посвященных, в частности, макроэкономике, международной политике, энергетике, инновациям и здравоохранению.

Намечаемая программа:

Первый день:

* Пленарное заседание – торжественное открытие

* Дискуссии за круглым столом

* Торжественный концерт

* Вручение премий Экономического форума

Второй день:

* Пленарное заседание с участием всех гостей Экономического форума

* Дискуссии за круглым столом с 10.00 до 16.00 часов

Третий день:

* Пленарное заседание с участием всех гостей Экономического форума

* Дискуссии за круглым столом с 10.00 до 16.00 часов. Отдых и окончание Форума

Исходной точкой для определения тематики отдельных докладов будут следующие программные блоки:

* Макроэкономика

* Бизнес и управление

* Международная политика, безопасность

* Форум регионов

* Форум неправительственных организаций

* Общество

* Энергетический форум

* Наука и культура

* Европейский Союз и его соседи

* Государство и реформы

* Охрана здоровья

Как и в предыдущие годы, будут вручены премии Экономического форума в следующих номинациях:

* Человек 2013 года

* Фирма 2013 года

* Новая культура Новой Европы

Гости Форума:

Более 2300 человек из Европы, Центральной Азии, США.

Заседания Экономического форума будут проходить в здании «Нова пияльня» (Nowa Pijalnia) и «Стары дом здроёвы» (Stary Dom Zdrojowy). «Пияльня» будет специально адаптирована к заседаниям тематических групп. Иначе будет подготовлена также инфраструктура «Пияльни» для гостей Экономического форума.