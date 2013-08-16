В сентябре в Польше пройдет экономический форум Центральной и Восточной Европы
В начале сентября в Кринице пройдет Экономический форум. Проводимая более 20 лет конференция является наиболее значительной встречей лидеров политики и экономики Центральной и Восточной Европы. УНИАН выступит информационным партнером конференции.
Девиз, под которым проходит Экономический форум в этом году, – «Перспективы нового мирового порядка» – обращается к экономическим, общественным и политическим изменениям, которые принес мировой экономический кризис.
В течение трех дней дискуссий участники конференции будут искать ответы на фундаментальные вопросы: как обеспечить экономический рост, бороться с безработицей (особенно среди молодежи), структурно укрепить Европейский Союз. Важными будут также темы, актуальные для Центральной и Восточной Европы, т.е. вопросы принятия евро, сокращения экономической дистанции по отношению к странам «старого» Евросоюза, подписание Соглашения об Ассоциации со странами Восточного Партнерства, разработка новой модели сотрудничества Европейского Союза с Россией и Китаем, источники финансирования ключевых инфраструктурных проектов.
Насколько важное место в дискуссии o Центральной и Восточной Европе занимает форум свидетельствует то, что в последние годы в работе форума принимали участие президенты и премьеры всех стран региона, а также высокопоставленные западные политики, такие как Председатель Европейской Комиссии Жозэ Мануэль Баррозо.
Выступления, комментарии и анализы, инвестиционные планы, представляемые фирмами доклады широко обсуждаются экспертами и цитируются в важнейших международных СМИ. Традиционно важным событием первого дня конференции, наряду с открывающей форум пленарной сессией, является презентация списка Европа 500. Это перечень наиболее крупных фирм в регионе Центральной и Восточной Европы, подготовленный компанией Delloite. Большим интересом пользуются также экономические доклады, представляемые компаниями PWC, KPMG и Ernst&Young.
В ходе трехдневной конференции пройдет 150 панельных дискуссий, пленарных сессий и специальных мероприятий, посвященных, в частности, макроэкономике, международной политике, энергетике, инновациям и здравоохранению.
Намечаемая программа:
Первый день:
* Пленарное заседание – торжественное открытие
* Дискуссии за круглым столом
* Торжественный концерт
* Вручение премий Экономического форума
Второй день:
* Пленарное заседание с участием всех гостей Экономического форума
* Дискуссии за круглым столом с 10.00 до 16.00 часов
Третий день:
* Пленарное заседание с участием всех гостей Экономического форума
* Дискуссии за круглым столом с 10.00 до 16.00 часов. Отдых и окончание Форума
Исходной точкой для определения тематики отдельных докладов будут следующие программные блоки:
* Макроэкономика
* Бизнес и управление
* Международная политика, безопасность
* Форум регионов
* Форум неправительственных организаций
* Общество
* Энергетический форум
* Наука и культура
* Европейский Союз и его соседи
* Государство и реформы
* Охрана здоровья
Как и в предыдущие годы, будут вручены премии Экономического форума в следующих номинациях:
* Человек 2013 года
* Фирма 2013 года
* Новая культура Новой Европы
Гости Форума:
Более 2300 человек из Европы, Центральной Азии, США.
Заседания Экономического форума будут проходить в здании «Нова пияльня» (Nowa Pijalnia) и «Стары дом здроёвы» (Stary Dom Zdrojowy). «Пияльня» будет специально адаптирована к заседаниям тематических групп. Иначе будет подготовлена также инфраструктура «Пияльни» для гостей Экономического форума.