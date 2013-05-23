Эксперты назвали причины успешного выпуска облигаций УЗ

Дебютный выпуск пятилетних облигаций Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») на сумму 500 млн долл., прошедший в середине мая 2013 года, стал успешным благодаря проводимым в последнее время активным и последовательным усилиям по реформированию отрасли, повышению качества финансовой отчетности «Укрзализныци», формулированию и реализации сбалансированной финансовой стратегии. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель сектора инфраструктуры и энергетики в Украине, старший банкир Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий. «Значительный прогресс в этой сфере был достигнут в 2011-2012 годах, что нашло свое отражение в принятии Программы реформирования и соответствующей законодательной базы и начале подготовки корпоратизации «Укрзализныци», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, в последние месяцы эти процессы заметно замедлились. «В Национальном плане действий на 2013 г. предполагалось создать акционерное общество на базе УЗ в апреле текущего года. Однако по состоянию на сегодняшний день этого не произошло», - сказал банкир, обратив внимание, что новые сроки принятия данного решения и последующих действий остаются неизвестными.

«Безусловно, реформирование такой сложной отрасли требует тщательной подготовки. С другой стороны, отрасль нуждается в срочных и масштабных инвестициях в модернизацию и развитие. Выпуск еврооблигаций - это хороший шаг вперед, который позволит решить целый ряд неотложных задач по финансированию первоочередных капитальных вложений и оптимизации кредитной задолженности», - подчеркнул Магалецкий.

По его словам, сравнение результатов выпуска облигаций «Укрзализныци» с аналогами в Европе и регионе – например, с Российскими железными дорогами - наглядно показывает потенциал для развития «Укрзализныци». «Определяющим фактором в этой связи будут темпы и качество реформирования отрасли в целом. Будем надеяться, что последующие шаги не заставят себя ждать и «Укрзализныця» сможет выполнить не только свои отраслевые задачи, но и стать одним из локомотивов роста для экономики Украины», - убежден банкир.

Как сообщал УНИАН, в середине мая «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%. Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направит 500 млн долл., полученных от размещения пятилетних евробондов, на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-».

Кроме того, Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «Укрзализныци» на уровне «B-», а также национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(ukr)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг «Укрзализныця» до уровня «В» с «В-», однако прогноз по рейтингу «негативный».